وفّر المال على أساسيات وأدوات Office مع هذه العروض

في هذا الإصدار من Dealmaster، قمنا بتنظيم قائمة بالصفقات المتعلقة بالأدوات والأدوات المكتبية الأساسية لمساعدتك على توفير المال أثناء العمل من المنزل. من الكراسي المريحة إلى الدراجات البخارية الكهربائية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، هناك ما يناسب الجميع. فيما يلي بعض أفضل العروض التي وجدناها:

كراسي المكتب

تقدم شركة Steelcase خصمًا بنسبة 15 بالمائة على مجموعة متنوعة من الكراسي، بما في ذلك طراز Gesture الموصى به بشدة. تبدأ الأسعار من 1,165 دولارًا بعد الخصم. لدى Tempurpedic أيضًا صفقة على كرسي المهام المبطن الخاص بهم، والذي يتوفر الآن مقابل 299 دولارًا مع الرمز CHAIR15. تقدم شركة Design Inside Reach خصومات على كرسي مهام الغاز وسلسلة About A Chair.

الدراجات البخارية الكهربائية والدراجات الإلكترونية

إذا كنت ترغب في ترقية تنقلاتك، فإن Best Buy لديها عروض على الدراجات البخارية الكهربائية من GoTrax، بأسعار تبدأ من 350 دولارًا. توفر هذه الدراجات البخارية مجموعة من مسافات التشغيل والسرعات القصوى.

الساعات الذكية والساعات الرياضية

ابق على اتصال وتتبع لياقتك البدنية باستخدام ساعة ذكية من Garmin. تقدم Best Buy خصومات على موديلات مختلفة، بما في ذلك ساعة Garmin Venu 2S GPS Smartwatch وسلسلة Garmin Forerunner.

الصحة والعناية الشخصية

لدى Best Buy أيضًا عروض على أجهزة الصحة والعناية الشخصية من Beurer. من أجهزة قياس ضغط الدم إلى أجهزة التدليك، يمكنك العثور على خصومات على مجموعة واسعة من المنتجات.

منتجات أبل

إذا كنت بحاجة إلى كمبيوتر محمول أو جهاز لوحي جديد، فإن أمازون تقدم خصومات على منتجات أبل. يتوفر جهاز MacBook Air لعام 2020 بسعر 750 دولارًا، كما يتوفر للبيع أيضًا أحدث أجهزة iPad Air وiPad Mini.

لينوفو لابتوب

يمكن لأولئك الذين يبحثون عن كمبيوتر محمول يعمل بنظام Windows الاطلاع على العروض المتوفرة على أجهزة كمبيوتر Lenovo المحمولة. تتوفر سلسلة ThinkPad وIdeaPad بأسعار مخفضة على موقع Lenovo الإلكتروني.

مع هذه الصفقات، يمكنك توفير المال مع تحسين إعداد العمل من المنزل. استفد من الخصومات وقم بترقية أساسيات وأدوات مكتبك اليوم!

مصادر:

حالة الفولاذ

تيمبوربيديك

تصميم في المتناول

BEST BUY

غارمين

BEURER

هايبريسي

ثيرابودي

أمازون

Lenovo