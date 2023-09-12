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تم رصد نويل إدموندز خلف المنضدة في مقهى سومرست

Byمامفو بريشيا

سبتمبر 12، 2023
تم رصد نويل إدموندز خلف المنضدة في مقهى سومرست

نويل إدموندز، المعروف بدوره كمضيف لبرنامج Deal or No Deal، تم رصده مؤخرًا في المملكة المتحدة مع تغيير مفاجئ في حياته المهنية. قام أسطورة التلفزيون بزيارة إلى مقهى Victoria Park Community Cafe في فروم، سومرست، حيث قرر تقديم يد المساعدة من خلال خدمة العملاء بنفسه.

شهد المقهى، الذي تديره منظمة Cultivating Community ويعمل به متطوعون، ضجة كبيرة عندما ظهر نويل. شاركت شيري آن داونز، المتطوعة في المقهى، أن العملاء كانوا متحمسين لرؤيته وأن نويل استجاب بسعادة عندما سألته عما إذا كان يريد الجلوس خلف المنضدة.

على الرغم من أنه بدا وكأن نويل كان يستكشف تغييرًا مهنيًا محتملاً، إلا أنه رفض عرض حفلة منتظمة في المقهى. وكان هذا بسبب المسافة بين مكان إقامته الحالي في نيوزيلندا والمملكة المتحدة. انتقل نويل وزوجته ليز إلى نيوزيلندا في عام 2019، ومنذ ذلك الحين استحوذا على العديد من العقارات، بما في ذلك عقار به مقهى.

ينبع اهتمام نويل بالمقهى المجتمعي من تجربته الخاصة في امتلاك مقهى في نيوزيلندا. شارك في محادثات مع الموظفين حول تأسيسهم وتحدث أيضًا عن مشاريعه التجارية الخاصة.

يُعتقد أن زيارة نويل إلى المملكة المتحدة كانت مدفوعة بولادة طفل ابنته أليس. ويقال إنه يقيم في بود، كورنوال، القريبة من مكان إقامة ابنته. نويل لديه أربع بنات من زواجه السابق، وهو متزوج حاليا من ليز منذ عام 2009.

المصدر: سومرست لايف

By مامفو بريشيا

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