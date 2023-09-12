حافظة شفافة جديدة "لا تصفر أبدًا" من Dbrand لجهاز iPhone 15 Pro

أعلنت شركة Dbrand، الشركة المصنعة الشهيرة لحافظات الهواتف الذكية، للتو عن إطلاق أحدث منتجاتها، وهو Ghost Case. تم تصميم هذا الجراب الشفاف خصيصًا للهواتف الرائدة، بما في ذلك هاتف iPhone 15 Pro الذي طال انتظاره. الميزة البارزة في Ghost Case هي ادعائها بأنها لا تتحول أبدًا إلى اللون الأصفر، وهي مشكلة شائعة في العديد من الحالات الواضحة في السوق.

وفقًا لـ Dbrand، تُعزى ميزة مقاومة الاصفرار في Ghost Case إلى تصميمها ثنائي اللون، وتحديدًا الإطار الأسود غير اللامع الذي يحيط بالعلبة. يوضح الرئيس التنفيذي آدم إجاز أن الجمع بين المواد وتقنيات ما بعد المعالجة وخيارات التصميم الصناعي المتعمد كلها تساهم في قدرة الحالة على الحفاظ على وضوحها بمرور الوقت.

وبصرف النظر عن خصائصها المضادة للاصفرار، توصف حقيبة Ghost Case أيضًا بأنها قابلة للإمساك وتوفر تجربة لمس مرضية من خلال أزرارها القابلة للنقر. تدعي Dbrand أيضًا أن العلبة يمكن أن تتحمل السقوط بمقدار 10 أقدام، مما يضمن أقصى قدر من الحماية لهاتفك الذكي.

بالإضافة إلى iPhone 15 Pro، تقدم Dbrand إصدارات Ghost Case للهواتف الرائدة الأخرى بما في ذلك iPhone 14 Pro وGoogle Pixel 7 Pro وSamsung Galaxy S22 / S23 Ultra. تبلغ سماكة جميع أنواع العلبة 1.2 ملم وتأتي مزودة بمغناطيس MagSafe مدمج، مما يسمح بالتوافق السلس مع تقنية الشحن المغناطيسي من Apple.

اتخذت Dbrand قرارًا واعيًا باستخدام مادة TPU (البولي يوريثين الحراري) للأجزاء غير الشفافة من العلبة، بينما تم تصنيع الباقي من مادة البولي كربونات. يتيح هذا المزيج للحافظة أن تتمتع بمظهر وملمس الحافظة الشفافة، مع الحفاظ على المرونة والمتانة.

تتوفر حافظة Dbrand Ghost لجهاز iPhone 15 Pro والهواتف الرئيسية الأخرى للطلب المسبق الآن ومن المتوقع أن يبدأ الشحن في أكتوبر.

المصدر: The Verge