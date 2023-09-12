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حافظة شفافة لا تتحول إلى اللون الأصفر: تقدم Dbrand حافظة "الشبح".

Byمامفو بريشيا

سبتمبر 12، 2023
حافظة شفافة لا تتحول إلى اللون الأصفر: تقدم Dbrand حافظة "الشبح".

كشفت Dbrand عن حالة واضحة جديدة تسمى "Ghost" والتي تعد بعدم اللون الأصفر أبدًا. تجمع حافظة الجيل التالي هذه بين المتانة والتصميم الأنيق وتوفر أيضًا توافق MagSafe مع أجهزة Android، بما في ذلك Pixel 7 Pro.

على عكس العديد من الحالات الواضحة الأخرى في السوق، والتي تميل إلى اللون الأصفر بمرور الوقت، تدعي Dbrand أن تصميمها ذو اللونين يجعل هذا مستحيلاً. تتميز العلبة بإطار أسود غير لامع لمزيد من الإمساك ويبلغ سمكها 1.2 ملم فقط، مما يجعلها أقل حجمًا من حافظات Dbrand الأخرى. كما أنها تتميز بأزرار قابلة للنقر، و10 أقدام من الحماية من الصدمات، وأقوى المغناطيسات المتاحة لدعم MagSafe.

في حين أن حافظات Ghost تدعم MagSafe لأجهزة iPhone، فإنها توفر هذه الميزة أيضًا إلى Pixel 7 Pro وGalaxy S23 Ultra وGalaxy S22 Ultra. يمكن لمستخدمي iPhone الاختيار بين إصداري iPhone 15 Pro/Max وiPhone 14 Pro/Max للحالة.

يبلغ سعر حالات Dbrand Ghost 49.95 دولارًا وهي متاحة للشراء بدءًا من اليوم. ومع ذلك، سيتم شحن جميع الإصدارات في شهر أكتوبر، وستكون أجهزة iPhone فقط هي المؤهلة للحصول على حزمة واقي الشاشة.

بفضل تصميمها المبتكر وتوافقها مع MagSafe، توفر حافظة Ghost حلاً لأولئك الذين يبحثون عن حافظة شفافة غير صفراء. إن وعد Dbrand بطول العمر يميزه عن الحالات الواضحة الأخرى، مما يجعله خيارًا جذابًا لمستخدمي الهواتف الذكية الذين يبحثون عن الأناقة والحماية.

مصادر:
- Dbrand تكشف عن حالة "Ghost": [أدخل عنوان URL هنا]
- بيان Dbrand الرسمي: [أدخل عنوان URL هنا]

By مامفو بريشيا

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