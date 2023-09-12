استكشاف الحلول التكنولوجية لتسريع التنمية المستدامة

يسلط هذا المقال الضوء على الحاجة إلى حلول تكنولوجية رائدة لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وعلى وجه التحديد، تم تحديد هدفين.

الهدف الأول هو تطوير الحلول التكنولوجية التي تسهل قياس إجراءات أهداف التنمية المستدامة والإبلاغ عنها والتحقق منها واعتمادها. وقد تم تصميم هذه الحلول لتستخدمها وكالات الأمم المتحدة والسلطات المحلية والمجتمع المدني. وباستخدام هذه الأدوات، يمكن للمؤسسات والأفراد تتبع التقدم الذي يحرزونه نحو أهداف التنمية المستدامة والتأكد من أنهم يحققون تأثيرًا هادفًا. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن هذه الحلول عناصر اللعب لزيادة المشاركة وتشجيع المشاركة النشطة في جهود التنمية المستدامة.

والهدف الثاني هو تحديث إعلان الشباب العالمي الحالي بشأن التحضر المستدام. تم اعتماد هذا الإعلان في المنتدى الحضري العالمي الحادي عشر ويوفر إطارًا للمواطنين العالميين للتعبير عن رؤيتهم لمستقبل مستدام. سيؤدي الإعلان المحدث إلى إنشاء "اتفاقيات محلية من أجل المستقبل" تعالج المخاوف العاجلة والحرجة مثل تغير المناخ. ومن خلال هذه الاتفاقيات، يمكن للأفراد والمجتمعات المحلية تقديم تعهدات والتزامات محددة للمساهمة في التحضر المستدام. وستكون هذه الاتفاقيات المحلية بمثابة قناة لمشاركة المواطنين وسيتم تقديمها في قمة الأمم المتحدة للمستقبل في عام 2024.

بشكل عام، الهدف من هذه الحلول التكنولوجية والإعلانات المحدثة هو تسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة من خلال تمكين الأفراد والمجتمعات من اتخاذ الإجراءات اللازمة. ومن خلال توفير الأدوات والأطر للقياس والمشاركة والتعاون، تهدف هذه المبادرات إلى خلق مستقبل أكثر استدامة وإنصافًا للجميع.

التعاريف:

– أهداف التنمية المستدامة (SDGs): مجموعة من 17 هدفًا عالميًا حددتها الأمم المتحدة في عام 2015 لمواجهة تحديات مثل الفقر وعدم المساواة وتغير المناخ.

- التلعيب: تطبيق عناصر اللعبة وآلياتها، مثل المنافسة والمكافآت، على سياقات خارج اللعبة لزيادة المشاركة والتحفيز.

مصادر:

- لم يتم توفير عناوين URL