يكشف العرض الترويجي الجديد لـ Dark Fracture عن طريقة لعب تقشعر لها الأبدان ورعبًا نفسيًا

تم إصدار المقطع الدعائي الرسمي للعبة Dark Fracture، مما يوفر للمعجبين لمحة عن ميزات اللعب المرعبة وجوانب الرعب النفسي. تهدف هذه اللعبة القادمة، التي طورتها Twisted II Studio، إلى غمر اللاعبين في منظور الشخص الأول لتعزيز تجربة ألعاب الرعب. يعرض Dark Fracture عناصر لعب فريدة تعدك بمواجهة رعب مثيرة في الغلاف الجوي.

يعرض المقطع الترويجي مجموعة متنوعة من البيئات الغريبة والمتميزة التي سيتمكن اللاعبون من استكشافها، مما يوفر رحلة مضمونة مكثفة مليئة بسرد القصص المقنع ومكونات اللعب المرعبة.

يبدأ عرض Dark Fracture بعرض رعب بأسلوب VHS، حيث يشارك رجل معذب صراعاته ويعرب عن رغبته في الكشف عن أصول أفكاره المثيرة للقلق. وهذا يمهد الطريق لعناصر الرعب النفسي في اللعبة، ويسلط الضوء على معركة بطل الرواية الشديدة ضد شياطينه الداخلية.

ينتقل المقطع الدعائي بعد ذلك ليكشف عن مجموعة مختارة من مستويات التبريد التي سيتم تضمينها في Dark Fracture. هذه البيئات، المقدمة من منظور الشخص الأول، غريبة ومثيره للقلق. يظهر المستوى الأولي كممر بسيط ولكنه يتحول بسرعة إلى موقع مزعج يسكنه مخلوق خطير، مما يؤكد المنظور الكابوسي لبطل الرواية.

بالإضافة إلى تصميم المستوى، يعرض العرض الترويجي أيضًا مخلوقات مخيفة، مثل الخنافس الطائرة القاتلة والكائنات خارج كوكب الأرض، والتي ستشكل تهديدات كبيرة في اللعبة.

بشكل عام، يلتقط مقطع Dark Fracture بفعالية العناصر المقلقة في تصميم المستوى والمخلوقات المرعبة، مما يؤكد على محاولة بطل الرواية اليائسة للهروب من السيناريو الكابوسي. يعد هذا بتجربة ألعاب رعب نفسي مثيرة وفريدة من نوعها، تلبي احتياجات عشاق الرعب بشكل خاص.

من المقرر إصدار Dark Fracture في عام 2024 وستكون متاحة على منصات PlayStation 5 وPlayStation 4 وXbox Series X/S والكمبيوتر الشخصي. يتوفر أيضًا إصدار Prologue من اللعبة على Steam، مما يوفر للاعبين نظرة خاطفة على المفهوم والعناصر المختلفة، مما يسمح لهم بتوقع ما سيأتي.

مصادر:

- موقع Twisted II Studio