CD Projekt تعلن عن حلقة بعنوان Phantom Liberty من Cyberpunk 2077 Night City Wire

كشفت شركة CD Projekt أنه سيتم إصدار حلقة خاصة من سلسلة فيديوهات Cyberpunk 2077 Night City Wire، والتي تتميز بموضوع Phantom Liberty. من المقرر إصدار الحلقة يوم الخميس 14 سبتمبر الساعة 8 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ الصيفي / 5 مساءً بتوقيت وسط أوروبا الصيفي. في هذه الحلقة، سيناقش ممثلو CD Projekt التحديثات والإضافات المختلفة للعبة.

أحد المواضيع التي سيتم تناولها هو إضافة محطات راديو جديدة في اللعبة. سيوفر هذا للاعبين طريقة جديدة وغامرة لتجربة عالم Cyberpunk 2077 المستقبلي. بالإضافة إلى ذلك، سيتم أيضًا مناقشة تحسينات اللعب والقدرات الجديدة، مما يمنح اللاعبين لمحة عن الميزات المثيرة التي تنتظرهم في اللعبة.

من أبرز أحداث الحلقة تقديم شخصية جديدة تدعى ريد والتي عبر عنها إدريس إلبا. وستتاح للمشاهدين فرصة معرفة المزيد عن هذه الشخصية ودورها في اللعبة مباشرة من إدريس إلبا نفسه.

يعد الإعلان التشويقي للحلقة أيضًا بـ "مفاجأة أو اثنتين"، مما يشير إلى أنه قد يكون هناك اكتشافات أو إعلانات غير متوقعة أثناء العرض.

من المقرر إطلاق توسعة Phantom Liberty، إلى جانب تحديث Cyberpunk 2.0، في 26 سبتمبر لأجهزة PlayStation 5 وXbox Series X وS والكمبيوتر الشخصي. يمكن أن توفر انطباعات IGN العملية عن توسعة Phantom Liberty مزيدًا من المعرفة حول ما يمكن أن يتوقعه اللاعبون من هذا المحتوى الجديد.

استعدادًا للإصدار، نصحت CD Projekt لاعبي الكمبيوتر الشخصي بالتأكد من أن أنظمتهم تلبي متطلبات اللعبة، مع التركيز بشكل خاص على فحص أنظمة التبريد لمنع أي مشكلات محتملة في الأداء.

المصدر

– سي دي بروجيكت تويتر (@CyberpunkGame)

– آي جي إن (https://www.ign.com/)