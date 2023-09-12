تعلن Massive Monster عن صالة ألعاب منبثقة في أسبوع ملبورن الدولي للألعاب 2023

كشفت شركة Massive Monster، المطور وراء لعبة Cult of the Lamb، عن خطط لإنشاء صالة ألعاب خاصة ستكون متاحة خلال أسبوع ملبورن الدولي للألعاب (MIGW) في عام 2023. وسيعرض هذا المعرض مجموعة مختارة من الألعاب المستقلة المحلية من ملبورن، مما يسمح الحاضرين لتشغيل العروض التوضيحية القابلة للتشغيل من العديد من الاستوديوهات المعروفة.

ستكون صالة الألعاب المنبثقة مفتوحة للجمهور في الفترة من 3 أكتوبر إلى 8 أكتوبر 2023، في 256 شارع برونزويك، فيتزروي، ملبورن. سيقام المعرض خارج منطقة الأعمال المركزية في ملبورن مباشرةً وسيوفر لعشاق الألعاب الفرصة لتجربة أحدث الألعاب المستقلة القادمة بشكل مباشر.

بعض الألعاب المؤكدة التي سيتم عرضها تشمل Boomerang Fu، وCult of the Lamb، وGubbins، وThe Drifter، وThe Dungeon Experience، مع إمكانية إضافة المزيد من الإضافات قبل العرض. ستُعقد الجلسات العامة في أوقات محددة، حيث تقام الجلسات من الثلاثاء إلى الجمعة من الساعة 12 ظهرًا إلى 5 مساءً، ومن السبت إلى الأحد من 11 صباحًا إلى 6 مساءً.

يدعو وصف الحدث الحضور لاستكشاف المجموعة المختارة من الألعاب المستقلة، وتقديم العروض التوضيحية الأولى والسلع الحصرية. هذه فرصة للاعبين والمبدعين على حد سواء للتواصل والحصول على رؤى حول عملية التطوير وراء هذه العناوين الجديدة والمثيرة. سواء كان الحاضرون في طريقهم إلى PAX أو يتطلعون ببساطة إلى بدء عطلة نهاية الأسبوع في PAX مبكرًا، فإن صالة الألعاب المنبثقة هي تجربة لا بد من مشاهدتها.

وبصرف النظر عن معروضات اللعبة، سيستضيف Massive Monster أيضًا متجرًا للهدايا يضم سلعًا حصرية ورموز ألعاب. بالإضافة إلى ذلك، ينظم الاستوديو العديد من فعاليات التواصل لمحترفي الصناعة، مما يوفر فرصًا كبيرة للتواصل مع الأفراد ذوي التفكير المماثل.

في حين أن حفل إطلاق MIGW 2023 قد تم بيعه بالفعل، فقد قامت Massive Monster بجدولة العديد من الأحداث الأخرى على مدار الأسبوع، بما في ذلك حدث تواصل مجاني للنساء والأفراد من مختلف الجنسين في 3 أكتوبر 2023.

من المقرر أن يقام أسبوع ملبورن الدولي للألعاب 2023 في الفترة من 30 سبتمبر إلى 8 أكتوبر، وسيقدم مجموعة من الأحداث العامة التي تركز على الصناعة. سيوفر هذا الاحتفال المثير الذي يستمر لمدة أسبوع العديد من الفرص للحاضرين للتواصل مع أشخاص جدد والاحتفال بعالم ألعاب الفيديو المحلية والدولية.

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