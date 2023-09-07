تطلق CrowdStrike أداة جديدة للأمن السيبراني باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي

طرحت CrowdStrike، وهي شركة رائدة في مجال تكنولوجيا الأمن السيبراني، أداة جديدة تسمى Charlotte AI، والتي تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لأتمتة عمل محللي الأمن السيبراني. في مقابلة مع جيم كريمر من CNBC، أوضح جورج كورتز، الرئيس التنفيذي لشركة CrowdStrike، أن Charlotte AI هي "محلل أمني افتراضي" يمكنه توفير الحكمة الجماعية لـ CrowdStrike وأداء المهام نيابة عن المستخدم.

من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي، تهدف Charlotte AI إلى تبسيط واجبات محللي الأمن في مركز العمليات الأمنية (SOC). تسمح هذه الأداة للمحللين بالمشاركة في المحادثات وطرح الأسئلة حول التهديدات الأمنية، والتأثير المحتمل على صناعتهم، والأصول المعرضة للخطر، وكيفية التخفيف من نقاط الضعف. علاوة على ذلك، يمكن لـ Charlotte AI إنشاء تقارير شاملة عن الوضع الأمني ​​الحالي.

سلط كورتز الضوء على قيمة الأتمتة في مجال الأمن السيبراني، حيث تعمل شركة Charlotte AI كوسيلة للجمع بين سنوات خبرة CrowdStrike وخبرتها لمساعدة المحللين على اتخاذ قرارات مستنيرة. وتهدف الأداة إلى تقليل الوقت الذي يقضيه في المهام الدنيوية، وتحويل ساعات العمل إلى دقائق.

مع استمرار تطور التهديدات السيبرانية وتزايد تعقيدها، يتزايد الطلب على حلول الأمن السيبراني الفعالة. يجسد استخدام CrowdStrike للذكاء الاصطناعي التوليدي التزامهم بالابتكار والبقاء في صدارة التهديدات الناشئة. مع Charlotte AI، يمكن للمحللين توقع زيادة الإنتاجية وتحسين عملية صنع القرار، مما يسمح في النهاية بحماية أفضل ضد الهجمات الإلكترونية.

مصادر:

– سي إن بي سي: [أدخل عنوان URL]

– CrowdStrike: [أدخل URL]