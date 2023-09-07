روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأدائها في إنشاء ملحقات WordPress

لقد أحدثت روبوتات الدردشة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي (AI) ثورة في الطريقة التي يتعامل بها الأشخاص مع المشاريع، حتى بدون خبرة سابقة في البرمجة. باعتباري أحد مستخدمي WordPress المهتمين بإنشاء المكونات الإضافية، قررت استكشاف برنامج الدردشة الآلي الذي يمكنه المساعدة في إنشاء مكون إضافي بسيط لـ WordPress بالنسبة لي.

في هذا الاختبار، استخدمت ستة روبوتات محادثة تعمل بالذكاء الاصطناعي لإنشاء كود PHP اللازم لمكون WordPress الإضافي الذي من شأنه إضافة عمود عدد الكلمات إلى صفحة جميع المشاركات في لوحة تحكم مسؤول WordPress. روبوتات الدردشة المستخدمة هي GPT-4 لمشتركي ChatGPT Plus، وGPT-4 عبر Microsoft Bing AI، وPaLM 2 عبر Google Bard، وClaude 2 عبر موقع Anthropic، وMeta's Code Llama، وLlama 2 عبر Perplexity Labs، وكلها بحسابات مجانية.

عند مراجعة النتائج، تبين أن ChatGPT وBard وBing وClaude نجحوا في إنشاء كود PHP دون أي مشاكل أثناء التثبيت أو التنشيط أو إلغاء تنشيط المكون الإضافي الجديد. من بينها، برز ChatGPT لتوفير أوضح مجموعة من الإرشادات لتثبيت المكون الإضافي الذي تم إنشاؤه، متبوعًا بـ Bing وBard.

من ناحية أخرى، قدمت Codellama-34b-instruct من Perplexity Labs بعض التحديات. على الرغم من أنه أنشأ كود PHP، إلا أن المكون الإضافي أنتج أخطاء تحذيرية بدلاً من عدد الكلمات بعد التثبيت. ومع ذلك، جاء ChatGPT للإنقاذ من خلال تحديد المشكلة ومراجعة التعليمات البرمجية، مما أدى في النهاية إلى حل المشكلة. وقد سلط هذا الضوء على كفاءة ChatGPT في تصحيح الأخطاء وتحسين التعليمات البرمجية.

نجح Llama-2-13b-chat أيضًا في إنشاء كود PHP مبدئيًا بنجاح، وعرض عدد الكلمات في صفحة جميع المشاركات. ومع ذلك، فقد واجه خطأً فادحًا عند العودة إلى صفحة المكونات الإضافية المثبتة، مما يتطلب الحذف اليدوي لملفات المكونات الإضافية. مرة أخرى، تدخل ChatGPT لإصلاح الكود، وحل الأخطاء التي سببها كود Llama-2-13b-chat الأصلي.

في حين تُظهر روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي في مهام البرمجة، فمن الواضح أن نماذج الذكاء الاصطناعي ليست جميعها موثوقة بنفس القدر. كان أداء بعض روبوتات الدردشة أفضل من غيرها في إنشاء أكواد برمجية فعالة وخالية من الأخطاء بأقل قدر من التوجيه. مع استمرار تقدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بسرعة، يمكننا أن نتوقع ظهور نماذج ذكاء اصطناعي أكثر موثوقية ودقة، مما يعزز قدراتها في مهام البرمجة.

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