دواسات مسطحة 1 V2 من Crankbrothers: قبضة رائعة وثبات بسعر في المتناول

تعد دواسات Crankbrothers Stamp 1 V2 المسطحة نسخة معاد تصميمها من مجموعة Stamp الشهيرة. توفر دواسات الجسم المركبة هذه قبضة وثباتًا ممتازين، مما يجعلها الخيار الأفضل لراكبي الدراجات الجبلية.

إحدى الميزات البارزة لدواسات Stamp 1 V2 هي قبضتها الواسعة، وذلك بفضل الدبابيس المعدنية القابلة للإزالة. تأتي الدواسات أيضًا بأحجام صغيرة وكبيرة، لتناسب الدراجين الذين تتراوح أقدامهم من EU35 إلى EU49.

يبلغ قياس دواسات Stamp 109 V109 1 × 2 ملم عند أكبر نقاطها، وتتميز بمنصة متناظرة مع تقعر طفيف على الحافة الخارجية. تدور الدواسات على عمود دوران فولاذي مطلي بالكروم وتتميز ببطنتين IGUS للتشغيل السلس.

مع 10 دبابيس قابلة للإزالة في كل جانب، تبرز 5 مم من جسم الدواسة، توفر دواسات Stamp 1 V2 قوة جر قابلة للتخصيص. تساعد حواف الدواسات المدببة والمشطوفة على تشتيت التأثيرات وتحسين المتانة.

كما أن دواسات Stamp 1 V2 قابلة للصيانة وإعادة البناء بالكامل، مما يجعل الصيانة أمرًا سهلاً. على الرغم من أنها لا تحتوي على منفذ تشحيم مثل الطراز Stamp 7 المتطور، إلا أنه لا يزال من السهل صيانتها للحصول على أداء طويل الأمد.

يتم تغطية هذه الدواسات بضمان Crankbrothers لمدة خمس سنوات وهي متوفرة بخمسة ألوان مختلفة. تزن عينة الاختبار السوداء كبيرة الحجم 350 جرامًا لكل زوج، مما يجعلها خفيفة الوزن دون التضحية بالمتانة.

بشكل عام، توفر الدواسات المسطحة Crankbrothers Stamp 1 V2 قبضة رائعة وثباتًا بسعر مناسب. سواء كنت مبتدئًا أو راكبًا متمرسًا، فهذه الدواسات هي خيار رائع لدراجتك الجبلية.

مصادر:

- دواسات مسطحة Crankbrothers Stamp 1 V2

– مجموعة طوابع Crankbrothers