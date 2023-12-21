إطلاق العنان لبيانات المناخ من خلال أجهزة الاستشعار التي تحملها الحيوانات

كشفت دراسة حديثة عن نهج مبتكر للحصول على البيانات المناخية من المناطق النائية: أجهزة استشعار مثبتة على الحيوانات. وقد أثبتت أجهزة الاستشعار هذه، المصممة أصلاً للمساعدة في جهود الحفاظ على الحياة البرية، أنها أدوات قيمة في جمع قياسات الأرصاد الجوية مثل درجة الحرارة والملوحة. ومع الافتقار إلى الدراسات والبيانات المناخية من الجنوب العالمي، يمكن أن يلعب هذا الاكتشاف دورًا حاسمًا في سد تلك الثغرات.

يوضح دييغو إليس سوتو، طالب دكتوراه في علم البيئة بجامعة ييل، أن الحيوانات المجهزة بأجهزة الاستشعار هذه يمكن أن تصبح شبكة من محطات الطقس، خاصة في المناطق النائية للغاية مثل القارة القطبية الجنوبية. ومن خلال المغامرة في هذه المناطق، يمكنهم جمع كميات هائلة من بيانات الأرصاد الجوية التي تعتبر ضرورية للتنبؤ بالطقس وتحسين التنبؤات بتغير المناخ.

في ورقة بحثية رائدة بعنوان "أجهزة الاستشعار التي تحملها الحيوانات كعدسة مستنيرة بيولوجيًا لتغير المناخ"، أكد إليس سوتو وفريقه على دور الحيوانات في مساعدتنا على فهم ظواهر الأرصاد الجوية. يقترحون أن الحيوانات المجهزة بأجهزة استشعار حديثة يمكن أن تكون بمثابة نسخة القرن الحادي والعشرين من طائر الكناري في منجم الفحم، مما يوفر رؤى قيمة حول جودة الهواء والتلوث والعوامل البيئية الأخرى.

وقد حظي هذا النهج المبتكر بالفعل باهتمام الباحثين في جميع أنحاء العالم. تسلط الدراسة الضوء على استخدام حقائب الظهر الصغيرة المزودة بنظام تحديد المواقع (GPS) والمثبتة على الحمام لجمع تقديرات جودة الهواء والتلوث، مما يتيح فهمًا أفضل للتلوث في البيئات الحضرية. بالإضافة إلى ذلك، فإن ربط أجهزة الإرسال بالحيوانات يسمح للباحثين بدراسة تحركاتها، خاصة عندما تواجه الأنواع تحديات حرجة في مجال الحفاظ عليها.

أحد العلماء الذين يستخدمون هذه التكنولوجيا هو الدكتور غابرييل كاراسكو إسكوبار من معهد الطب الاستوائي في جامعة بيروانا كايتانو هيريديا. ويؤكد على أهمية دراسة الروابط بين المناخ والأمراض على المستوى المحلي، باستخدام تقنيات منخفضة التكلفة مثل الطائرات بدون طيار ومحطات الأرصاد الجوية وأجهزة استشعار تلوث الهواء. ومن خلال توحيد عملية جمع البيانات ودمجها في النماذج التنبؤية، فإن الهدف هو تطوير أنظمة الإنذار المبكر لأمراض مثل حمى الضنك والتخفيف من تأثيرها على الصحة العامة.

لا يسلط هذا البحث الرائد الضوء على الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه الحيوانات في جمع البيانات المناخية فحسب، بل يؤكد أيضًا على الحاجة إلى أصوات ووجهات نظر متنوعة في جهود الحفاظ على البيئة. ومن خلال تضمين الأقليات الممثلة تمثيلا ناقصا في البحوث والنظر في السياقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية لقرارات الحفاظ على البيئة، يمكننا العمل على تحقيق نتائج إيجابية ومستدامة.

في الختام، توفر أجهزة الاستشعار التي تحملها الحيوانات وسيلة واعدة لجمع البيانات المناخية من المناطق النائية. يضمن هذا النهج المبتكر الحصول على معلومات قيمة مع مساعدة جهود الحفاظ على الحياة البرية أيضًا. ومع المزيد من الاستكشاف والتكامل في النماذج التنبؤية، يمكن أن يكون لهذه التكنولوجيا آثار بعيدة المدى على علوم المناخ والصحة العامة.