عادةً ما تتعرض أسهم شركة Apple لضربة قوية بعد أحداث إطلاق iPhone

مع إطلاق هاتف iPhone 15 من شركة Apple يوم الثلاثاء، يتوقع المستثمرون تأثير ذلك على أسهم الشركة. تاريخيًا، شهدت أسهم شركة Apple انخفاضًا بعد الأحداث السنوية مثل إطلاق iPhone.

يوضح مراسل السوق جاريد بليكر من Yahoo Finance أنه من الشائع بين المستثمرين "بيع الأخبار" بعد هذه الأحداث. في الفترة التي تسبق الإطلاق، يشهد سهم Apple عادةً زيادة طفيفة، ولكنه يواجه بعد ذلك عمليات بيع مكثفة أثناء الحدث وبعده.

يسلط Blikre الضوء على الانخفاض الأخير في أسهم شركة Apple، مما أدى إلى وصولها إلى منطقة ذروة البيع. وعلى الرغم من هذا الانخفاض، انخفض السهم بحوالي 10٪ فقط من أعلى مستوياته القياسية، مما يشير إلى أن الانخفاض الكبير ليس وشيكًا.

وبالنظر إلى البيانات التاريخية منذ عام 2007، يلاحظ بليكر الموسمية السلبية المحيطة بأسهم شركة أبل. لقد كان شهر سبتمبر، على وجه الخصوص، شهرًا سيئًا بالنسبة للسهم. إذا استثمر المستثمر مبلغ 1,000 دولار وأنفقه فقط في شهر سبتمبر منذ ظهور شركة أبل لأول مرة في عام 1980، لكان لديه الآن حوالي 80 دولارًا فقط، مما يعكس خسارة قدرها 92٪.

في حين أظهر شهر أكتوبر عوائد إيجابية لشركة Apple في الماضي، يحذر Blikre من الاعتماد فقط على ذلك الشهر لتحقيق زيادة كبيرة في قيمة الأسهم. ويشير إلى أن شهر أغسطس، وهو شهر إيجابي تاريخيًا آخر، كان في الواقع سلبيًا بالنسبة لشركة أبل هذا العام. وقد يكون انخفاض الإيرادات أحد العوامل التي تساهم في هذا الانحراف عن الموسمية.

بشكل عام، في حين أنه قد يكون هناك بعض الإثارة الأولية في السهم عندما تعلن شركة Apple عن منتجاتها الجديدة، يقترح Blikre أن الحدث نفسه عادة ما يكون حدث "بيع الأخبار". ومع ذلك، يؤكد أن الوضع ليس كارثيا.

مصادر:

- مراسل ياهو للأسواق المالية جاريد بليكر