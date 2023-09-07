الجيل القادم من التسلسل: تطوير الطب الشخصي

يُحدث تطور الجيل التالي من التسلسل (NGS) ثورة في مجال الطب الشخصي، مما يقربنا خطوة واحدة من تحقيق الهدف الذي طال انتظاره وهو العلاجات الطبية المخصصة. تعد شركة Illumina, Inc.، وهي شركة رائدة في مجال تكنولوجيا التسلسل الجيني، في طليعة هذا التقدم من خلال أداة التسلسل عالية الإنتاجية المبتكرة Illumina IVD، NovaSeq™ 6000Dx.

يوفر NovaSeq™ 6000Dx البساطة التشغيلية ومرونة التسلسل إما في وضع التشخيص المختبري (IVD) أو الاستخدام البحثي فقط (RUO). توفر هذه الأداة المتطورة، عند إقرانها بمنصة DRAGEN™، حلاً مبسطًا لمعالجة البيانات، ونقل الملفات بشكل أسرع، وتقليل تكاليف تخزين البيانات. إنها أداة قوية تمكن الباحثين والأطباء من توليد بيانات جينومية عالية الجودة بكفاءة، مما يسهل التشخيص وأساليب العلاج الأكثر دقة وشخصية.

إن تأثير NGS في الطب الشخصي واسع النطاق. من خلال تحليل المعلومات الوراثية للفرد، يمكن لمتخصصي الرعاية الصحية الحصول على فهم أعمق لمدى تعرضهم لأمراض معينة، وتحديد الاضطرابات الوراثية الموروثة، والتنبؤ باستجابتهم لأدوية أو علاجات محددة. وهذا يتيح لهم تصميم التدخلات الطبية بناءً على التركيب الجيني الفريد لكل مريض، مما يحسن فرصهم في تحقيق نتائج إيجابية.

تلتزم شركة Illumina, Inc.‎ بتقديم حلول مبتكرة ومرنة وقابلة للتطوير تلبي احتياجات عملائها. لقد مهدت تقنيات التسلسل والمصفوفة الخاصة بهم الطريق لتحقيق تقدم رائد في أبحاث علوم الحياة، وعلم الجينوم الترجمي والمستهلك، والتشخيص الجزيئي. بفضل تفانيها في التفاعلات التعاونية، والتسليم السريع للحلول، ومعايير الجودة العالية، تقود شركة Illumina, Inc. تقدم الطب الشخصي وتمكين المتخصصين في الرعاية الصحية من تقديم رعاية مستهدفة وفعالة.

وفي الختام، يعد الجيل التالي من التسلسل، الذي يمثله NovaSeq™ 6000Dx من Illumina، قفزة كبيرة إلى الأمام في تحقيق الطب الشخصي. إن دمج تقنية NGS في المختبرات السريرية سيمكن المتخصصين في الرعاية الصحية من اتخاذ قرارات أكثر استنارة وتقديم علاجات مخصصة بناءً على السمات الجينية الفردية لمرضاهم. وهذا يحمل وعدًا كبيرًا بتحسين نتائج المرضى وتحويل مجال الطب كما نعرفه.

مصادر:

– شركة إلومينا: illuminai.com

– أخبار-ميديكال.نت: www.news-medical.net