التحكم في الحالات الكمومية للإلكترونات: اختراق في مجهر القوة الذرية

حقق العلماء في جامعة ريغنسبورغ اكتشافًا رائدًا في مجال الفحص المجهري للقوة الذرية (AFM). في دراسة حديثة نشرت في مجلة Nature الشهيرة، طور الباحثون تقنية لمعالجة الحالة الكمومية للإلكترونات الفردية باستخدام AFM عالي الدقة.

يتكون العالم من حولنا من جزيئات، وهي كيانات صغيرة بشكل لا يصدق. وحتى بقعة صغيرة من الغبار تحتوي على عدد لا يمكن تصوره من هذه الجزيئات. وبفضل التقدم التكنولوجي، يمكننا الآن تصور هذه الهياكل الصغيرة باستخدام AFM، الذي يعمل عن طريق استشعار القوى بين الطرف المجهري والجزيء قيد الفحص.

في حين أن AFM يسمح لنا بتصوير البنية الداخلية للجزيئات، إلا أنه لا يوفر فهمًا شاملاً لجميع خصائصها. على سبيل المثال، يعد تحديد تركيبة الذرات داخل الجزيء أمرًا صعبًا. ومع ذلك، لدى العلماء أدوات بديلة تحت تصرفهم، مثل الرنين المغزلي الإلكتروني (ESR)، والذي يشبه المبادئ المستخدمة في ماسحات التصوير بالرنين المغناطيسي الطبية.

تقليديًا، يتطلب ESR عددًا كبيرًا من الجزيئات لإنتاج إشارة يمكن اكتشافها، مما يجعل من المستحيل تحليل الجزيئات الفردية. ومع ذلك، نجح الباحثون في جامعة ريغنسبورغ في دمج ESR في AFM، مما يتيح الكشف المباشر عن إشارات رنين الدوران الإلكتروني من جزيء واحد.

يسمح هذا التطور الخارق بتوصيف الجزيئات الفردية، مما يوفر نظرة ثاقبة لتركيب الذرات داخل الجزيء المصور، بما في ذلك النظائر، وهي متغيرات لنفس الذرة بأعداد مختلفة من النيوترونات في نواتها.

علاوة على ذلك، وجد الباحثون أن معالجة الحالة الكمومية لدوران الإلكترون في جزيء واحد أمر ممكن باستخدام هذه التقنية المتكاملة. تعتمد أجهزة الكمبيوتر الكمومية على معالجة الحالات الكمومية دون الخضوع لفقدان المعلومات. إن القدرة على التلاعب بشكل متكرر بالحالة الكمومية للإلكترونات دون حدوث فك الترابط تفتح إمكانيات لتطوير مجال الحوسبة الكمومية.

بالإضافة إلى ذلك، من خلال تصوير المناطق المحيطة بالجزيء، يمكن لهذه الطريقة الجديدة أن تساهم في فهم كيفية تأثير البيئة الذرية على فك الترابط في أجهزة الكمبيوتر الكمومية وربما إيجاد طرق لمنع ذلك.

تم تمويل هذا البحث الرائد من قبل ERC Synergy Grant MolDAM (رقم 951519) ومؤسسة الأبحاث الألمانية (رقم RE2669/6-2). الدراسة، التي تحمل عنوان "رنين دوران الإلكترون لجزيء واحد عن طريق مجهر القوة الذرية"، قام بتأليفها ليزان سيليس وزملاؤها من جامعة ريغنسبورغ.

مرجع:

سيليس، L.، وآخرون. (2023) رنين دوران الإلكترون لجزيء واحد عن طريق مجهر القوة الذرية. طبيعة. doi.org/10.1038/s41586-023-06754-6.