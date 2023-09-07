بديل ماوس مبتكر ومريح: Contour's SliderMouse Pro

غالبًا ما يتم تجاهل الماوس الذي نستخدمه للتنقل وإدارة أجهزة الكمبيوتر لدينا، ولكن يمكن أن يكون له تأثير كبير على راحتنا وإنتاجيتنا. يعد Contour SliderMouse Pro بديلاً للفأرة التقليدية، وهو مصمم لتقليل الانزعاج وتعزيز بيئة العمل للمستخدمين الذين يعانون من التهاب المفاصل أو إصابات الإجهاد المتكررة (RSI).

يتميز SliderMouse Pro بتصميم فريد يركز على اليدين ويحافظ على زاوية المعصم الطبيعية. وهذا يساعد على منع الضغط على المرفقين والمعصمين والكتفين والرقبة. المنطقة الرئيسية للماوس عبارة عن مسند كبير لراحة اليد مع لمسة نهائية مطاطية إسفنجية، مما يوفر راحة ممتازة لراحة اليد. ومع ذلك، فهي تشغل مساحة كبيرة من مساحة المكتب.

يحتوي SliderMouse Pro على بكرة كبيرة على الجانب الأيسر، والتي تعمل بمثابة عجلة الماوس للتمرير. توجد أزرار على جانبي الأسطوانة لوظائف النسخ واللصق، بالإضافة إلى أزرار الماوس الأيمن والأيسر. كل هذه الأزرار قابلة للتكوين عبر البرنامج المصاحب. يتميز الماوس أيضًا بآلية الشريط المنزلق التي تسمح بحركة المؤشر بدقة.

يمكن توصيل SliderMouse Pro بجهاز الكمبيوتر الخاص بك بثلاث طرق: سلكيًا، أو باستخدام دونجل USB، أو عبر البلوتوث. توفر البطارية المشحونة بالكامل ما يصل إلى ثلاثة أشهر من الاستخدام المنتظم. في حين أن SliderMouse Pro يوفر العديد من خيارات التخصيص وميزات البرمجة، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت للتعود عليها.

بناءً على المراجعات، وجد بعض المستخدمين أن مساند راحة اليد الكبيرة جدًا غير ضرورية واختاروا SliderMouse Pro Slim، الذي يحتوي على مسند راحة يد أقصر. ووجد آخرون أن الماوس أقل ملاءمة لأنظمة العرض الكبيرة وتكوينات الشاشات المتعددة. بالإضافة إلى ذلك، وجد بعض المستخدمين أن النقر على شريط التمرير حساس للغاية، مما يؤدي إلى نقرات غير مقصودة.

بشكل عام، يقدم جهاز SliderMouse Pro من Contour أسلوبًا مبتكرًا لتصميم الماوس مع فوائد مريحة. قد يستغرق الأمر بعض الوقت للتكيف مع ميزاته الفريدة، ولكن بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في الاستثمار في منحنى التعلم الخاص به، فيمكنه تحسين الإنتاجية بشكل كبير وتقليل الضغط.

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