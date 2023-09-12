التعامل مع الجيران المزعجين: ما الذي يمكنك فعله قانونيًا؟

قد يكون العيش بجوار الجيران الذين يخضعون لتجديدات واسعة النطاق لمباني المزارع الخاصة بهم أمرًا مزعجًا ويسبب مشاكل صحية لعائلتك. يمكن أن تكون الضوضاء والإزعاج المستمر مصدر إزعاج، خاصة إذا كان لديك أطفال صغار وتحاول الاستمتاع بالطقس اللطيف في الخارج.

من المهم معالجة الموقف مع الحفاظ على علاقات جيدة مع جيرانك. أحد الخيارات القانونية المتاحة أمامك هو الاعتماد على قانون الإزعاج، والذي يشير إلى أي فعل أو إغفال يتعارض بشكل غير معقول مع حقوق شخص آخر مرتبطة بالتمتع بممتلكاته. ستقوم المحكمة بتحليل ما إذا كان التدخل جوهريًا وتحديد ما هو معقول توقعه بين الجيران.

عند تقييم شكوى الإزعاج، يتم أخذ الظروف المحلية بعين الاعتبار. يختلف مستوى الضوضاء الذي يمكن اعتباره معقولًا في وسط المدينة عنه في الضواحي أو الريف. لسوء الحظ، لا يوجد تعريف محدد للضوضاء التي ترقى إلى مستوى الإزعاج، لكن قانون وكالة حماية البيئة لعام 1992 ينص على أن الضوضاء تصبح مصدر إزعاج عندما تكون "عالية للغاية، ومستمرة للغاية، ومتكررة جدًا، لمثل هذه المدة أو درجة الصوت أو تحدث في مثل هذه الأوقات لإعطاء سبب معقول للانزعاج.

تعتبر مدة التدخل أيضًا عاملاً تأخذه المحاكم بعين الاعتبار. وبشكل عام، كلما طال أمد التدخل، زاد احتمال اعتباره غير معقول. إن الاحتفاظ بسجل عن وقت حدوث الضجيج وكيفية تأثيره عليك يمكن أن يعزز حالتك.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك التحقق عبر الإنترنت لمعرفة ما إذا كان جيرانك قد حصلوا على إذن التخطيط للتجديدات الخاصة بهم. غالبًا ما يتضمن إذن التخطيط شروطًا تتعلق بالضوضاء وأوقات البناء. التطويرات غير المصرح بها، تلك التي يتم تنفيذها دون الحصول على إذن التخطيط، قد تخضع لإجراءات التنفيذ من قبل سلطة التخطيط، مثل طلب إزالة الهيكل أو تغييره.

قبل اتخاذ أي إجراء قانوني، يُنصح بالتواصل مع جارك ومحاولة إيجاد حل وديًا. غالبًا ما يؤدي التواصل والتفاهم الواضحان إلى نتيجة مرضية لكلا الطرفين.

المصدر: ستيفن كوبنجر، محامٍ في شركة Walsh & Partners، محامون ومفوضون للقسم، كورك