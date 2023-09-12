تأجيل لعبة XDefiant من Ubisoft بعد رفض الاعتماد من PlayStation وXbox

تم تأجيل لعبة XDefiant القادمة من Ubisoft بسبب مشاكل في الشهادات من PlayStation وXbox. شارك المنتج التنفيذي للعبة، Mark Rubin، تحديثًا مع اللاعبين من خلال منشور بالمدونة، موضحًا أن Ubisoft قدمت اللعبة للحصول على الشهادة في يوليو. ومع ذلك، في منتصف أغسطس، تلقى XDefiant نتيجة "Not Pass".

اعترف روبن بأنهم قللوا من تقدير أعمال الامتثال المطلوبة، وقال: "لو تم تمريرها، لكنا قادرين على الشحن في نهاية أغسطس. لكن الأمر لم يحدث، ولذلك أمضينا الأسابيع الثلاثة إلى الأربعة الماضية في إصلاح هذه المشكلات والاستعداد لتقديم طلب آخر.

والخبر السار هو أنه سيتم إعادة تقديم XDefiant إلى الأطراف الأولى في أقل من أسبوعين، مما يشير إلى احتمال إصداره في منتصف إلى نهاية سبتمبر. ومع ذلك، ذكر روبن أيضًا "السيناريو المحتمل" حيث قد تتلقى اللعبة تصريحًا مشروطًا، مما يؤدي إلى تصحيح اليوم الأول مع الإصلاحات النهائية. وهذا من شأنه أن يدفع تاريخ الإصدار إلى أوائل / منتصف أكتوبر.

XDefiant، التي تم تقديمها في البداية في عام 2021 كعنوان Tom Clancy، مرت بالفعل بالعديد من الإصدارات التجريبية في الأشهر الأخيرة. وأوضح روبن أن سبب عدم إعلان Ubisoft عن تاريخ إصدار محدد هو أنهم يعتبرون اختبارات البيتا بمثابة تجارب حقيقية، وليست مجرد أحداث تسويقية. الهدف هو جمع تعليقات قيمة وضمان تجربة لعب مصقولة وممتعة.

واختتم روبن منشور المدونة بالتأكيد على أن تاريخ الإصدار سيكون في أقرب وقت ممكن، حيث إنهم يعملون بجد لمعالجة مشكلات الامتثال وتلبية المعايير المطلوبة التي حددتها PlayStation وXbox.

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