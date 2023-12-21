تستخدم التكنولوجيا الجديدة الرؤية الحاسوبية والشبكات العصبية للكشف عن أمراض المحاصيل

تقدم دراسة رائدة أجراها باحثون من Skoltech وجامعة ولاية سانت بطرسبرغ الحكومية لأدوات الفضاء طريقة جديدة للكشف عن المحاصيل المتعفنة والمتعفنة في مرحلة ما بعد الحصاد. يستخدم هذا النهج الجديد أنظمة الرؤية الحاسوبية والشبكات العصبية لتحديد العيوب في المحاصيل التي قد تكون غير مرئية للعين البشرية.

تقليديا، تعتمد مراقبة جودة الفواكه والخضروات في مرحلة ما بعد الحصاد بشكل كبير على التفتيش البشري. ومع ذلك، ليس من الممكن دائمًا للزراعيين اكتشاف جميع أنواع الأمراض أو الأضرار. وفي حالة التفاح، ركز فريق البحث على عيبين شائعين: التعفن والعفن. يمكن أن تحدث هذه العيوب أثناء التخزين والنقل، نتيجة لعوامل مثل التعبئة الكثيفة أو ظروف التخزين غير الملائمة.

ولمعالجة هذه المشكلة، استخدم الباحثون شبكات الخصومة التوليدية والشبكات العصبية التلافيفية. قامت شبكة الخصومة التوليدية بتحويل صور RGB المرئية إلى صور بالأشعة تحت الحمراء، بينما قامت الشبكة العصبية التلافيفية باكتشاف وتقسيم الكائنات محل الاهتمام في الصور. ومن خلال سلسلة من التجارب، وجد الفريق أن نموذج Pix2PixHD أنتج صورًا عالية الجودة بالأشعة تحت الحمراء الأقرب إلى الصور الأصلية.

استخدم الباحثون أيضًا الشبكة العصبية التلافيفية Mask R-CNN لمزيد من التحليل. لقد قاموا بتدريب هذا النموذج باستخدام صور الأشعة تحت الحمراء المشروحة لتحديد التفاح السليم وتلك التي بها مناطق من التعفن والتعفن. ولتنفيذ هذه التقنية، استخدم الفريق نظام Jetson Nano المضمن، والذي يسمح بنشر الشبكات العصبية المدربة.

وتبشر هذه التكنولوجيا المبتكرة بالكشف المبكر عن أمراض المحاصيل والتنبؤ بها، بدءاً بالتفاح. ويخطط فريق البحث لتوسيع دراسته لتشمل محاصيل أخرى واختبار نماذج مختلفة للشبكات العصبية. وفي نهاية المطاف، يتمتع هذا النهج الجديد بالقدرة على تحسين كفاءة ودقة فحص المحاصيل بشكل كبير، مما يؤدي إلى تقليل الخسائر وتحسين جودة المحاصيل بشكل عام.