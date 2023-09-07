Comcast وCCBC تطلقان برنامج Digital Navigator لسد الفجوة الرقمية

تعاونت شركة Comcast وكلية المجتمع في مقاطعة بالتيمور (CCBC) لتقديم برنامج Digital Navigator. تهدف هذه المبادرة إلى ربط المزيد من المقيمين في منطقة بالتيمور بالإنترنت مع توفير التعليم حول محو الأمية الرقمية واستخدام الأجهزة. سيتم دعم البرنامج بمنحة سخية بقيمة 150,000 ألف دولار من Comcast، والتي سيتم استخدامها لتوظيف وتدريب ما يقرب من اثني عشر من طلاب CCBC ليصبحوا ملاحين رقميين.

ينصب التركيز الأساسي لبرنامج Digital Navigator على معالجة العوائق التي تواجهها الأسر في الوصول إلى الإنترنت، مثل القدرة على تحمل التكاليف، وتوافر الأجهزة، والمهارات الرقمية. سيقوم الملاحون الرقميون المدربون بتثقيف السكان، بما في ذلك طلاب CCBC، حول الموارد المتاحة للتغلب على هذه العقبات، وضمان حصولهم على إنترنت عالي السرعة لأداء الواجبات المدرسية والبحث عن الوظائف.

يعد هذا البرنامج جزءًا لا يتجزأ من مشروع Project UP، وهو التزام Comcast بتعزيز الأسهم الرقمية، والذي يتضمن استثمارًا بقيمة مليار دولار. كما أنه يعتمد على شراكة كومكاست الحالية مع مقاطعة بالتيمور لسد الفجوة الرقمية. في وقت سابق من هذا العام، أعلنت كومكاست ومقاطعة بالتيمور عن خطة لتوسيع النطاق العريض في المناطق الريفية والتي ستوفر إنترنت عالي السرعة لـ 1٪ من الأسر التي لم تكن مخدومة سابقًا في مقاطعة شمال بالتيمور.

نموذج المستكشف الرقمي هو نهج قائم على الأبحاث ويستخدم منظمات مجتمعية موثوقة لمعالجة الأسباب الجذرية للفجوة الرقمية، بما في ذلك الوصول إلى الإنترنت والتكنولوجيا والمهارات الرقمية. سلطت دراسة حديثة أجرتها مجموعة بوسطن الاستشارية الضوء على الدور الفعال الذي يلعبه الملاحون الرقميون في سد الفجوة الرقمية والحد من عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية.

وفقًا للدراسة، أفاد أكثر من 65% من المشاركين في الاستطلاع أنهم تمكنوا من الوصول إلى الإنترنت أو حصلوا على جهاز كمبيوتر أو جهاز لوحي للاستخدام المنزلي. ويرتفع هذا العدد إلى 72% بين الأمريكيين من أصل اسباني والسود. بالإضافة إلى ذلك، قال أكثر من 85% من المشاركين أنهم يستخدمون الإنترنت بشكل متكرر بعد استخدام خدمات المستكشف الرقمي.

وكشفت الدراسة أيضًا أن ما يقرب من نصف المشاركين حصلوا على رعاية صحية أفضل، بينما حصل 40% على دعم يتعلق بالاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والإيجار والسكن. علاوة على ذلك، وجد حوالي 33% من المشاركين وظيفة جديدة أو شهدوا زيادة في الدخل.

وفي الختام، يمثل التعاون بين Comcast وCCBC من خلال برنامج Digital Navigator خطوة مهمة نحو سد الفجوة الرقمية في منطقة بالتيمور. ومن خلال توفير الوصول إلى الإنترنت، وتعليم مهارات القراءة والكتابة الرقمية، ومعالجة الحواجز الاجتماعية والاقتصادية، ستعمل هذه المبادرة على تمكين المقيمين وطلاب CCBC من الازدهار في عالم رقمي متزايد.

مصادر:

– [Comcast وCCBC تطلقان برنامج Digital Navigator لسد الفجوة الرقمية](source_article)

– [دراسة مجموعة بوسطن الاستشارية حول الملاحين الرقميين](source_article)