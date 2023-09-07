كلية المجتمع في مقاطعة بالتيمور تطلق برنامج المستكشف الرقمي لسد الفجوة الرقمية

قدمت كلية المجتمع في مقاطعة بالتيمور (CCBC) برنامجًا للتنقل الرقمي يهدف إلى تعليم السكان المحليين مهارات القراءة والكتابة الرقمية. بمساعدة اثني عشر ملاحًا، تتم مساعدة الأفراد، وخاصة كبار السن، في إدارة الرعاية الصحية، وتعلم كيفية التحقق من رسائل البريد الإلكتروني، والبقاء على اتصال مع العائلة والأصدقاء. هدف البرنامج هو ضمان عدم تخلف أي شخص عن الركب في عالم متصل بشكل متزايد.

وأعربت لوريتا أمبي، إحدى المرشدات، عن أهمية البرنامج في توفير الوصول إلى المعلومات والفرص والخدمات عبر الأجيال المختلفة. يتم دعم برنامج المستكشف الرقمي بمنحة قدرها 150,000 ألف دولار من شركة كومكاست، والتي ستستمر لمدة عام واحد ولديها إمكانية التجديد.

سلطت الدكتورة ساندرا إل. كورتينيتس، رئيسة CCBC، الضوء على أهمية البرنامج من خلال الإشارة إلى أن العديد من الطلاب يأتون إلى CCBC دون الوصول إلى التكنولوجيا. لا يتناول برنامج المستكشف الرقمي إمكانية الوصول فحسب، بل يعالج أيضًا القدرة على تحمل التكاليف. يقدم برنامج الاتصال بأسعار معقولة من Comcast، بالإضافة إلى الائتمان الشهري الحالي بقيمة 15 دولارًا أمريكيًا في ولاية ماريلاند لتغطية فواتير الإنترنت، للمقيمين المؤهلين ما يصل إلى 45 دولارًا أمريكيًا شهريًا.

بالإضافة إلى دعم كومكاست، تعمل حكومة مقاطعة بالتيمور أيضًا على تكثيف جهودها لسد الفجوة الرقمية. إنهم يقومون بتوزيع 3,000 جهاز Chromebook على طلاب CCBC، مما يمكنهم من الحصول على الأدوات اللازمة لتعليمهم. وقد لاقت هذه المبادرة استحسانًا بالفعل، حيث حصل 1,900 طالب على أجهزتهم الجديدة. أعربت ميسون تريس، إحدى الطالبات اللاتي حصلن على جهاز Chromebook، عن سعادتها بالفرص التي سيوفرها، مثل التقدم للوظائف.

اعترافًا بأهمية الوصول إلى الإنترنت، أكد جوني أولزيوسكي، المدير التنفيذي لمقاطعة بالتيمور، على أنها لم تعد ترفًا بل ضرورة. وذكر أن تزويد السكان بالوسائل اللازمة للبقاء على اتصال مع عائلاتهم وتعزيز حياتهم المهنية وتحقيق أحلامهم أمر بالغ الأهمية، خاصة في ضوء الدروس المستفادة خلال الوباء.

ويهدف برنامج المستكشف الرقمي، الذي تدعمه شركة كومكاست وحكومة مقاطعة بالتيمور، إلى سد الفجوة الرقمية من خلال تزويد الأفراد بمهارات القراءة والكتابة الرقمية اللازمة والوصول إلى التكنولوجيا. إنه بمثابة مورد حيوي لضمان حصول الجميع على فرص متساوية وإمكانية الازدهار في عالم متصل بشكل متزايد.

مصادر:

- كلية المجتمع بمقاطعة بالتيمور (CCBC)

- برنامج الاتصال كومكاست بأسعار معقولة

– حكومة مقاطعة بالتيمور

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