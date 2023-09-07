شراكة بين Comcast وCCBC لتعزيز الوعي واعتماد برنامج الاتصال بأسعار معقولة

تعاونت شركة Comcast وكلية المجتمع في مقاطعة بالتيمور (CCBC) لإطلاق برنامج Digital Navigator الذي يهدف إلى تحسين الاتصال بالإنترنت والمهارات الرقمية في منطقة بالتيمور. سيستخدم البرنامج طلاب CCBC المدربين لمساعدة المقيمين، بما في ذلك طلاب CCBC، في التغلب على العوائق التي تحول دون الاتصال بالإنترنت مثل القدرة على تحمل التكاليف، والوصول إلى الأجهزة، والمهارات الرقمية.

ومن خلال منحة قدرها 150,000 ألف دولار مقدمة من شركة Comcast، سيتم توظيف وتدريب ما يقرب من اثني عشر من طلاب CCBC كملاحين رقميين. سيقوم هؤلاء الملاحون بتثقيف السكان حول الموارد المتاحة لهم ومساعدتهم على الاتصال بالإنترنت عالي السرعة لأداء الواجبات المدرسية والبحث عن الوظائف.

تقوم Comcast أيضًا بالترويج لصفقات الإنترنت الحصرية ونشر الكلمة حول برنامج الاتصال الميسر التابع للحكومة الفيدرالية (ACP). يوفر برنامج ACP للأفراد المؤهلين فائدة قدرها 30 دولارًا شهريًا لتغطية فاتورة الإنترنت الخاصة بهم. يمكن لعملاء Comcast المؤهلين الحصول على الإنترنت المنزلي من خلال Comcast's Internet Essentials أو Internet Essentials Plus دون أي تكلفة بمجرد تطبيق ميزة ACP.

لقد أثبت نموذج المستكشف الرقمي فعاليته في سد الفجوة الرقمية والحد من عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية. وفقًا لدراسة حديثة أجرتها مجموعة بوسطن الاستشارية، فإن أكثر من 65% من المشاركين في الاستطلاع الذين استخدموا خدمات Digital Navigator حصلوا على إمكانية الوصول إلى الإنترنت أو جهاز كمبيوتر أو جهاز لوحي في المنزل. بالإضافة إلى ذلك، أفاد أكثر من 85% من المشاركين أنهم يستخدمون الإنترنت بشكل متكرر، ورأى الكثيرون تحسنًا في الرعاية الصحية والوصول إلى الاحتياجات الأساسية.

أعرب جوني أولزويسكي، المدير التنفيذي لمقاطعة بالتيمور، عن التزامه بسد الفجوة الرقمية وأشاد ببرنامج Digital Navigator لمساعدة الطلاب وأفراد المجتمع على التواصل والتعرف على التكنولوجيا الجديدة.

تعمل كومكاست بنشاط على تعزيز العدالة الرقمية في المجتمعات التي تخدمها. وفي ماريلاند وحدها، استثمرت كومكاست 28.8 مليون دولار نقدًا ومساهمات عينية في المنظمات غير الربحية المحلية. قامت الشركة أيضًا بتركيب أكثر من 40 منطقة رفع في ولاية ماريلاند لتوفير خدمة WiFi مجانية للمراكز المجتمعية.

تعد الشراكة بين Comcast وCCBC جزءًا من مشروع UP، وهو التزام Comcast بقيمة مليار دولار لتعزيز الأسهم الرقمية. تعتمد هذه الشراكة على تعاونهم السابق لتوفير الإنترنت عالي السرعة إلى المساكن التي لم تكن مخدومة سابقًا في مقاطعة شمال بالتيمور.

ومن خلال هذه المبادرة، تهدف Comcast وCCBC إلى سد الفجوة الرقمية، وتمكين الطلاب، والتأكد من أن القدرة على تحمل تكاليف الإنترنت لا تشكل عائقًا أمام النجاح الأكاديمي والمهني.

مصادر:

– بيان صحفي كومكاست

– موقع كلية المجتمع بمقاطعة بالتيمور