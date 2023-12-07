تحديات الاتصال بين النجوم للبعثات الروبوتية والمأهولة

ملخص: كشفت دراسة حديثة أجراها مهندسون وعلماء فيزياء فلكية عن التحديات التي يفرضها السفر بين النجوم على الاتصالات. أخذ البحث في الاعتبار ملفات تعريف المهام الآلية والمأهولة، ووجد أنه على الرغم من أن المهام الآلية لن تتأثر إلى حد كبير، إلا أن المهام المأهولة ستواجه صعوبات كبيرة في الحفاظ على الاتصال مع الأرض. أخذت الدراسة في الاعتبار تأثيرات تمدد الزمن وإزاحة دوبلر، وكلاهما من نتائج النسبية الخاصة. تؤدي هذه التأثيرات إلى تأخيرات كبيرة في الانتشار وإمكانية أن يصبح الاتصال مستحيلاً في مراحل معينة من المهمة. وأشار الباحثون أيضًا إلى أن زمن وصول الرسائل ذهابًا وإيابًا قد يكون مرتفعًا للغاية وأن معدلات تدفق الوسائط تتباطأ بشكل ملحوظ خلال مرحلة الرحلة. تسلط هذه النتائج الضوء على الحاجة إلى وظائف مستقلة للمركبات الفضائية النسبية وروادها.

وفي المستقبل غير البعيد، قد يستكشف البشر الأنظمة النجمية القريبة عن طريق إرسال مجسات آلية. ومع ذلك، فإن السفر بين النجوم يأتي مع تحديات تقنية هائلة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالاتصالات. قام فريق من المهندسين وعلماء الفيزياء الفلكية مؤخرًا بالتحقيق في آثار السفر النسبي إلى الفضاء على الاتصالات، ووجدوا أن المهام الروبوتية لن تتأثر إلى حد كبير، في حين أن المهام المأهولة ستواجه عقبات كبيرة.

قام الباحثون، المؤلفون من خبراء من مؤسسات مختلفة، بفحص ملفات المهام الآلية والمأهولة. في حين أن المهام غير المأهولة، المشابهة لمفاهيم Starshot وDEEP-In، تتطلب اتصالات موثوقة خلال مراحل محددة، فإن المهام المأهولة تتطلب اتصالات مستمرة من أجل رفاهية رواد الفضاء. بغض النظر عن ملف المهمة، تعتمد الاتصالات على الإرسال الكهرومغناطيسي، مثل موجات الراديو والليزر.

أحد الاعتبارات الرئيسية هو تأثير النسبية الخاصة، التي تقدم تمددًا زمنيًا لمركبة فضائية تسافر بجزء كبير من سرعة الضوء. وهذا يعني أن الساعات الداخلية على متن المركبة الفضائية سوف تتقدم بشكل أبطأ من ساعات المهمة على الأرض. بالإضافة إلى ذلك، ستخضع الاتصالات لإزاحة دوبلر وتأثيرات المساحة المتوسعة بين الكائنات، مما يؤدي إلى الانزياح نحو الأحمر.

بالنسبة للمهام الروبوتية، تكون الاتصالات ضرورية فقط أثناء مرحلة الهبوط. ومع ذلك، تتطلب المهام المأهولة اتصالاً مستمرًا، بما في ذلك مرحلة الرحلة حيث يتم تسريع المركبة الفضائية إلى السرعة النسبية. وكشف التحليل عن تحديات كبيرة، بما في ذلك زمن الوصول المرتفع للرسائل ذهابًا وإيابًا، وتباطؤ معدلات تدفق الوسائط، وفي ظروف معينة، استحالة الاتصال. ونتيجة لذلك، يجب أن تعتمد المركبات الفضائية النسبية وروادها على وظائف مستقلة.

تثير هذه النتائج اعتبارات جدية بشأن جدوى البعثات بين النجوم. إن عدم القدرة على الحفاظ على الاتصال بالأرض خلال فترات معينة، وصعوبة نقل المعلومات، والحاجة إلى التشغيل المستقل تشير إلى الحاجة إلى مزيد من البحث والتقدم في تكنولوجيا الاتصالات بين النجوم.