تدريب القادة الحقيقيين: العرض الأول للموسم الجديد في 18 سبتمبر

عادت المدربة التنفيذية موريل ويلكنز بموسم جديد تمامًا من البودكاست الخاص بها، Coaching Real Leaders. في هذا الموسم، يتعمق ويلكنز في التحديات التي يواجهها المديرون لأول مرة، والقادة من المستوى المتوسط، والمديرين التنفيذيين أثناء تنقلهم في حياتهم المهنية.

طوال البودكاست، يشارك ويلكنز في محادثات تدريبية تتناول الأسئلة المهنية الملحة. تتضمن بعض المواضيع التي يتم تناولها تحديد ما إذا كان الدور المؤقت يجب أن يصبح دائمًا، وتقييم التقدم الوظيفي للفرد، وبناء علاقات فعالة مع الزملاء والرؤساء.

من خلال الاستماع إلى جلسات التدريب الصريحة هذه، يمكن للمستمعين اكتساب رؤى غير متوقعة عن أنفسهم واكتشاف خطوات قابلة للتنفيذ للمضي قدمًا في حياتهم المهنية. يقدم ويلكنز التوجيه والدعم لكل قائد، مما يساعدهم على التغلب على العقبات وتحقيق أهدافهم.

يعود برنامج Coaching Real Leaders بموسمه السادس في سبتمبر. تقدم كل حلقة فرصة فريدة للتعلم من سيناريوهات التدريب الواقعية. سواء كنت مديرًا لأول مرة وتبحث عن التوجيه أو مسؤولًا تنفيذيًا يبحث عن استراتيجيات جديدة، فإن هذا البودكاست يعد مصدرًا قيمًا.

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مصادر:

– بودكاست تدريب القادة الحقيقيين بواسطة موريل ويلكنز.