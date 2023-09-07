يتحول Clubhouse إلى تطبيق جديد للمراسلة الصوتية من خلال الدردشات الصوتية فقط

أعادت Clubhouse، منصة الصوت الاجتماعية الشهيرة التي شهدت نموًا هائلاً خلال الوباء، اختراع نفسها الآن كتطبيق مراسلة صوتية جديد. وأعلنت الشركة عن إطلاق تحديثها الأخير، حيث قدمت محادثات جماعية صوتية فقط تسمى “Chats”.

في إحدى التدوينات، ذكر Clubhouse أن التطبيق تطور ليصبح أشبه بتطبيق المراسلة، حيث يوفر تجربة اجتماعية تشبه تجربة Clubhouse. يتم وصف الدردشات بأنها محادثات جماعية صوتية فقط مع الأشخاص المفضلين لديك. وقارنت الشركة الدردشات بمجموعة من النصوص الجماعية وقصص إنستغرام، حيث يمكن للمستخدمين سماع أصوات أصدقائهم والتعرف على أشخاص جدد وقضاء وقت أقل في الكتابة.

توفر ميزة الدردشات الجديدة وظائف متنوعة مثل الضغط والتحدث، والاستماع بسرعة مضاعفة، والتخطي، والتمرير السريع إلى الدردشة التالية، والانتقال إلى أجهزة VM (الرسائل الصوتية) الخاصة بأصدقائك لإجراء محادثات خاصة. لقد صمم Clubhouse هذه الدردشات لتكون سريعة وممتعة وشخصية، مما يشجع المستخدمين على التفاعل بشكل متكرر مع أصدقائهم.

على الرغم من أن الغرف الصوتية المباشرة ستظل موجودة على النظام الأساسي، إلا أن إدخال الدردشات قد يحول انتباه المستخدمين نحو التواصل مع أصدقائهم بدلاً من التركيز فقط على المحادثات المباشرة التي يستضيفها الآخرون.

شهد Clubhouse ارتفاعًا هائلاً في شعبيته خلال الوباء، لكن نمو التطبيق تراجع في النهاية. ومن خلال تحوله إلى تطبيق مراسلة صوتية، يهدف Clubhouse إلى الحفاظ على تفاعل المستخدم وجذب مستخدمين جدد من خلال الدردشات الجماعية الفريدة الصوتية فقط.

مصادر:

– مدونة النادي