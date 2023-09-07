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تكنولوجيا

يغير Clubhouse التركيز من خلال إعادة التصميم ليصبح أشبه بتطبيق المراسلة

Byغابرييل بوتا

سبتمبر 7، 2023
يغير Clubhouse التركيز من خلال إعادة التصميم ليصبح أشبه بتطبيق المراسلة

أعلن تطبيق Clubhouse، التطبيق الصوتي الشهير، عن إعادة تصميم جهوده ليصبح أشبه بتطبيق المراسلة. الشركة، التي سرحت سابقًا نصف موظفيها للتركيز على بناء "Clubhouse 2.0"، تتحول الآن من المحادثات الصوتية "المباشرة" المميزة إلى المحادثات الصوتية التي تتمحور حول الأصدقاء.

بدلاً من الغرف العامة الكبيرة حيث يمكن للمستخدمين استضافة محادثات يتم بثها مباشرة لأي شخص على التطبيق، يشجع Clubhouse الجديد المستخدمين على الانضمام إلى مجموعات مع الأشخاص الذين يعرفونهم. وتسمح هذه المجموعات، التي تسمى "المحادثات"، للأصدقاء وأصدقاء الأصدقاء بتبادل الرسائل الصوتية. يشبه هذا المفهوم تطبيق Snapchat، حيث تتواصل مجموعات صغيرة من الأصدقاء بشكل خاص أو شبه خاص.

سيظل التطبيق يحتوي على عنصر "إدراج" ولكنه سيكون أشبه بقصة Instagram، حيث يقوم المستخدمون بتسجيل الوصول ومشاركة التحديثات السريعة. بالإضافة إلى ذلك، يقوم Clubhouse باستبدال الرسائل النصية المباشرة برسائل صوتية خاصة، يشار إليها باسم رسائل البريد الصوتي أو الأجهزة الافتراضية.

إن التحول نحو التحول إلى مجرد تطبيق مراسلة أمر منطقي بالنظر إلى انخفاض المشاركة بعد تخفيف القيود الوبائية. ومع ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كان Clubhouse يمكنه استعادة الشعبية التي شهدها في عام 2021، عندما اجتذب ملايين المستخدمين وحقق تقييمًا بمليارات الدولارات.

يعترف Clubhouse بعدم اليقين بشأن هذا الاتجاه الجديد، معترفًا بأنه رهان كبير. لا تعتبر الشركة النجاح أمرًا مفروغًا منه خلال محاولتها الثانية وتأمل أن يكون لإعادة التصميم صدى لدى المستخدمين.

مصادر:
– إعلان إعادة تصميم النادي

By غابرييل بوتا

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