الاختبارات الجينية للعود الوريدي الرئوي الشاذ: النتائج الرئيسية والتوصيات

تتناول هذه المقالة نتائج دراسة حول استخدام الاختبارات الجينية لدى الأفراد الذين يعانون من العود الوريدي الرئوي الشاذ (APVR)، وهي حالة تحدث غالبًا بالتزامن مع عيوب خلقية أخرى في القلب أو تشوهات خارج القلب. تهدف الدراسة إلى تحديد العائد التشخيصي لتسلسل الإكسوم السريري (ES) لدى الأفراد الذين يعانون من APVR غير المعزولين وتحديد الجينات الجديدة المرتبطة بـ APVR.

قام الباحثون بتحليل البيانات الجزيئية من 49 فردًا ووجدوا أن ES السريري حقق معدل فعالية تشخيصية بنسبة 16.3%، مع حصول 8 أفراد على تشخيص نهائي أو محتمل. قاموا أيضًا بتحليل بيانات 62 شخصًا مصابًا بـ APVR من ثلاث قواعد بيانات وحددوا ثلاثة جينات - EFTUD2 وNAA15 وNKX2-1 - التي قد تكون مرتبطة بـ APVR بناءً على أدلة من تقارير الحالة ونماذج الماوس وخوارزمية التعلم الآلي.

بالإضافة إلى تحديد الجينات الجديدة، وجدت الدراسة أيضًا دليلاً على أن ثلاثة متغيرات لأرقام النسخ المتكررة تساهم في تطوير APVR. وتشمل هذه الحذف الصغير 1q21.1 القريب الذي يتضمن RBM8A وPDZK1، والحذف المتكرر BP1-BP2 15q11.2، والحذف المركزي 22q11.2 الذي يتضمن CRKL.

بناءً على النتائج التي توصلوا إليها، يوصي الباحثون الأفراد الذين يعانون من APVR غير المعزول والذين لم يتم تحديد مسببات وراثية لهم، أن يأخذوا في الاعتبار تحليل ES السريري وتحليل المصفوفات الدقيقة للكروموسومات أو تسلسل الجينوم. ومع ذلك، يقترحون أيضًا أن الاختبارات الجينية لتحديد المسببات الجينية المستقلة لـ APVR ليست ضرورية لدى الأفراد الذين يعانون من الاضطرابات المرتبطة بـ EFTUD2 وNAA15 وNKX2-1.

مصادر:

– الملخص: الاختبارات الجينية لدى البالغين الذين يعانون من العود الوريدي الرئوي الشاذ

– تعريف العود الوريدي الرئوي الشاذ (APVR): حالة تتميز بالاتصال غير الطبيعي للأوردة الرئوية. وغالبًا ما يحدث هذا بالتزامن مع عيوب خلقية أخرى في القلب أو تشوهات خارج القلب.

– تعريف تسلسل الإكسوم السريري (ES): اختبار جيني يحلل مناطق ترميز البروتين في الجينوم لتحديد المتغيرات التي قد تسبب اضطرابًا وراثيًا.

– تعريف المسببات الوراثية: سبب أو أصل الاضطراب الوراثي.

– تعريف متغير عدد النسخ (CNV): نوع من التباين الجيني يتضمن تغيرات في عدد نسخ جزء معين من الحمض النووي.

– تعريف تحليل المصفوفة الدقيقة للكروموسومات: اختبار جيني يكشف مكاسب أو خسائر أجزاء صغيرة من الحمض النووي في جميع أنحاء الجينوم.

– تعريف تسلسل الجينوم: اختبار جيني شامل يحلل الجينوم الكامل للفرد لتحديد الاختلافات والتغيرات الجينية المحتملة المسببة للأمراض.