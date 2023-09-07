حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

تكنولوجيا

تطلق Cisco تصحيحات لأخطاء خطيرة في تزوير بيانات الاعتماد

Byمامفو بريشيا

سبتمبر 7، 2023
تطلق Cisco تصحيحات لأخطاء خطيرة في تزوير بيانات الاعتماد

أعلنت شركة Cisco عن إصدار تصحيحات لمعالجة خطأ خطير في تزوير بيانات الاعتماد في بعض منصات BroadWorks الخاصة بها. يؤثر الخطأ، المعروف باسم CVE-2023-20238، على تنفيذ تسجيل الدخول الموحد الذي تستخدمه منصة BroadWorks Xtending Services ومنصة تسليم التطبيقات BroadWorks. من المحتمل أن يسمح هذا الخطأ لمهاجم بعيد غير مصادق بتزوير بيانات الاعتماد المطلوبة للوصول إلى النظام المتأثر.

يحذر الاستشارة الصادرة عن Cisco من المخاطر المرتبطة بهذا الخطأ. يمكن للمهاجمين القادرين على المصادقة باستخدام بيانات اعتماد مزورة ارتكاب عمليات احتيال أو تنفيذ أوامر على مستوى امتياز الحساب المزور، حتى مستوى المسؤول. على مستوى المسؤول، سيكون لدى المهاجم القدرة على عرض المعلومات السرية أو تعديل إعدادات العميل أو تعديل الإعدادات للمستخدمين الآخرين.

تؤثر الثغرة الأمنية على نظامي BroadWorks الأساسيين في حالة تمكين أي من التطبيقات التالية: AuthenticationService، أو BWCallCenter، أو BWReceptionist، أو CustomMediaFilesRetrieval، أو ModeratorClientApp، أو PublicECLQuery، أو PublicReporting، أو UCAPI، أو Xsi-Actions، أو Xsi-Events، أو Xsi-MMTel، أو Xsi-VTR. يُنصح مستخدمو BroadWorks Application Delivery وXtened Services الإصدار 22 أو أقل بالانتقال إلى إصدار ثابت، بينما يتوفر التصحيح للمستخدمين في فروع الإصدار 23.

بالإضافة إلى خطأ تزوير بيانات الاعتماد، أصدرت Cisco أيضًا تصحيحات لخلل رفض الخدمة عالي الخطورة في محرك خدمات الهوية (ISE) (CVE-2023-20243)، بالإضافة إلى أربعة أخطاء أخرى أقل خطورة. يؤثر خطأ رفض الخدمة على معالج الرسائل RADIUS الخاص بـ ISE، والذي يمكن أن يتعطل مع حزمة معدة.

مصادر:
- سيسكو
- CVE-2023-20238
- CVE-2023-20243

By مامفو بريشيا

منشور له صلة

تكنولوجيا

ترحب صحيفة Atlanta Journal-Constitution بإيماني دينيس وأبي إدمونسون في الفريق الرقمي

سبتمبر 8، 2023 غابرييل بوتا
تكنولوجيا

Nokia G42 5G: أسعار مثيرة وخيارات ألوان جديدة

سبتمبر 8، 2023 روبرت أندرو
تكنولوجيا

أهمية البيئة التنظيمية التنظيمية الأمريكية لابتكار العملات المشفرة

سبتمبر 8، 2023 غابرييل بوتا

فاتك

الأخبار

مستقبل توزيع المفتاح الكمي: توقعات الإيرادات على مدى عقد من الزمن

سبتمبر 8، 2023 0 تعليقات
تكنولوجيا

ترحب صحيفة Atlanta Journal-Constitution بإيماني دينيس وأبي إدمونسون في الفريق الرقمي

سبتمبر 8، 2023 غابرييل بوتا 0 تعليقات
تكنولوجيا

Nokia G42 5G: أسعار مثيرة وخيارات ألوان جديدة

سبتمبر 8، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات
الأخبار

تعلن Microsoft عن بث Xbox Digital لـ Tokyo Game Show

سبتمبر 8، 2023 غابرييل بوتا 0 تعليقات