تطلق Cisco تصحيحات لأخطاء خطيرة في تزوير بيانات الاعتماد

أعلنت شركة Cisco عن إصدار تصحيحات لمعالجة خطأ خطير في تزوير بيانات الاعتماد في بعض منصات BroadWorks الخاصة بها. يؤثر الخطأ، المعروف باسم CVE-2023-20238، على تنفيذ تسجيل الدخول الموحد الذي تستخدمه منصة BroadWorks Xtending Services ومنصة تسليم التطبيقات BroadWorks. من المحتمل أن يسمح هذا الخطأ لمهاجم بعيد غير مصادق بتزوير بيانات الاعتماد المطلوبة للوصول إلى النظام المتأثر.

يحذر الاستشارة الصادرة عن Cisco من المخاطر المرتبطة بهذا الخطأ. يمكن للمهاجمين القادرين على المصادقة باستخدام بيانات اعتماد مزورة ارتكاب عمليات احتيال أو تنفيذ أوامر على مستوى امتياز الحساب المزور، حتى مستوى المسؤول. على مستوى المسؤول، سيكون لدى المهاجم القدرة على عرض المعلومات السرية أو تعديل إعدادات العميل أو تعديل الإعدادات للمستخدمين الآخرين.

تؤثر الثغرة الأمنية على نظامي BroadWorks الأساسيين في حالة تمكين أي من التطبيقات التالية: AuthenticationService، أو BWCallCenter، أو BWReceptionist، أو CustomMediaFilesRetrieval، أو ModeratorClientApp، أو PublicECLQuery، أو PublicReporting، أو UCAPI، أو Xsi-Actions، أو Xsi-Events، أو Xsi-MMTel، أو Xsi-VTR. يُنصح مستخدمو BroadWorks Application Delivery وXtened Services الإصدار 22 أو أقل بالانتقال إلى إصدار ثابت، بينما يتوفر التصحيح للمستخدمين في فروع الإصدار 23.

بالإضافة إلى خطأ تزوير بيانات الاعتماد، أصدرت Cisco أيضًا تصحيحات لخلل رفض الخدمة عالي الخطورة في محرك خدمات الهوية (ISE) (CVE-2023-20243)، بالإضافة إلى أربعة أخطاء أخرى أقل خطورة. يؤثر خطأ رفض الخدمة على معالج الرسائل RADIUS الخاص بـ ISE، والذي يمكن أن يتعطل مع حزمة معدة.

مصادر:

- سيسكو

- CVE-2023-20238

- CVE-2023-20243