CISA تطلب من الوكالات الفيدرالية تصحيح ثغرة Zero-Day iMessage التي تستهدف أجهزة iPhone

أصدرت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية (CISA) أمرًا للوكالات الفيدرالية بتصحيح الثغرات الأمنية التي تم استغلالها كجزء من سلسلة استغلال iMessage بنقرة صفر. وتم استخدام نقاط الضعف هذه لإصابة أجهزة iPhone ببرنامج التجسس Pegasus الذي طورته مجموعة NSO. يأتي هذا الإجراء بعد كشف Citizen Lab أن أجهزة iPhone المصححة بالكامل التابعة لمنظمة المجتمع المدني في واشنطن العاصمة قد تم اختراقها باستخدام سلسلة استغلال تسمى BLASTPASS، والتي استخدمت مرفقات PassKit التي تحتوي على صور ضارة.

كما حذر Citizen Lab عملاء Apple من تطبيق التحديثات الطارئة التي تم إصدارها يوم الخميس على الفور. لقد حثوا أيضًا الأفراد الذين قد يكونون عرضة للهجمات المستهدفة بسبب هويتهم أو مهنتهم على تمكين وضع التأمين.

تم تتبع الثغرات الأمنية، المعروفة باسم Image I/O وWallet، باسم CVE-2023-41064 وCVE-2023-41061 على التوالي. اعترفت شركة Apple بتقرير الاستغلال النشط وأصدرت منذ ذلك الحين إصلاحات لهذه الثغرات الأمنية في أحدث إصدارات macOS Ventura وiOS وiPadOS وwatchOS. تعالج هذه التحديثات مشكلات معالجة الذاكرة والمنطق التي سمحت للمهاجمين بتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية على الأجهزة التي لم يتم تصحيحها.

أدرجت CISA هاتين العيبتين الأمنيتين في كتالوج الثغرات الأمنية المستغلة المعروفة، مشيرة إلى أنهما يتم استهدافهما بشكل متكرر من قبل الجهات الفاعلة السيبرانية الخبيثة ويشكلان مخاطر كبيرة على المؤسسة الفيدرالية. ونتيجة لذلك، يُطلب من وكالات السلطة التنفيذية المدنية الفيدرالية الأمريكية (FCEB) تصحيح جميع الثغرات الأمنية المدرجة في الكتالوج خلال إطار زمني محدد، وفقًا للتوجيه التشغيلي الملزم (BOD 22-01) المنشور في نوفمبر 2022. في ضوء هذا التحديث ، يجب على الوكالات الفيدرالية تأمين أجهزة iOS وiPadOS وmacOS الضعيفة على شبكاتها ضد CVE-2023-41064 وCVE-2023-41061 بحلول الثاني من أكتوبر 2.

على الرغم من أن التوجيه ينطبق في المقام الأول على الوكالات الفيدرالية الأمريكية، إلا أن CISA تنصح بشدة الشركات الخاصة بإعطاء الأولوية لتصحيح نقاط الضعف هذه في أقرب وقت ممكن. تعمل شركة Apple بشكل فعال على معالجة ثغرات اليوم الصفر في أنظمة التشغيل الخاصة بها هذا العام، حيث تم إصلاح إجمالي 13 ثغرات منذ يناير 2023.

التعاريف:

– استغلال النقرة الصفرية: نوع من الهجوم السيبراني حيث لا يتطلب أي تدخل من المستخدم لاستغلال الثغرة الأمنية.

– iMessage: منصة مراسلة طورتها شركة آبل لأجهزتها.

– برامج التجسس: برامج ضارة مصممة لجمع المعلومات سراً من جهاز أو كمبيوتر مستهدف.

مصادر:

- سيزا

– مختبر المواطن