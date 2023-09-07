يقدم برنامج "The Super Models" على Apple TV+ نظرة حميمة على حياة سيندي كروفورد، ونعومي كامبل، وليندا إيفانجيليستا، وكريستي تورلينجتون

أصدرت Apple TV+ المقطع الدعائي الأول لمسلسلاتها الوثائقية القادمة، "The Super Models"، والتي تتعمق في حياة سيندي كروفورد، وناعومي كامبل، وليندا إيفانجيليستا، وكريستي تورلينجتون. يتم عرض هذه السلسلة المكونة من أربعة أجزاء لأول مرة في 20 سبتمبر، وهي توفر وصولاً غير مسبوق إلى هذه العارضات الأيقونيات حيث يناقشن صعودهن إلى الشهرة في الثمانينيات وتأثيرهن الدائم على صناعة الأزياء.

طوال المقطع الدعائي، تتأمل العارضات بصراحة في حياتهن المهنية والتحديات التي واجهنها. تكشف كروفورد أنه لم يُنظر إليها في البداية على أنها شخص له صوت في مصيرها، بينما تناقش كامبل الإقصاء الذي واجهته عندما يتعلق الأمر بالإعلان على الرغم من نجاحها على المدرج. تسلط العارضات أيضًا الضوء على أهمية ديناميكية مجموعتهن، حيث أشارت دونا كاران إلى أن روابطهن كانت عنصرًا محددًا لنجاحهن.

تتميز السلسلة الوثائقية أيضًا بتعليقات من مجموعة واسعة من الشخصيات البارزة في صناعة الأزياء مثل مارك جاكوبس وكالفن كلاين ودوناتيلا فيرساتشي وغيرهم. يضيف هؤلاء المحترفون مزيدًا من التبصر في تأثير وتأثير عارضات الأزياء هؤلاء.

بالإضافة إلى استكشاف قصصهم الشخصية، تلقي السلسلة أيضًا نظرة فاحصة على عملية صنع الفيديو الموسيقي لأغنية "Freedom!" لجورج مايكل. '90، الذي لعب دور البطولة في جميع العارضات الأربعة. أصبح الفيديو الموسيقي، الذي أخرجه ديفيد فينشر، لحظة مميزة في تاريخ الثقافة الشعبية، حيث استحوذ على جوهر العصر والأهمية الثقافية لهذه النماذج.

"The Super Models" عبارة عن تعاون بين Imagine Documentaries وOne Story Up، حيث تعمل العارضات أنفسهن كمنتجات تنفيذيات جنبًا إلى جنب مع خبراء الصناعة مثل براين جرازر ورون هوارد. يقدم هذا المسلسل الوثائقي المرتقب للمشاهدين نظرة حميمة ومتعمقة في حياة ومهن هذه الشخصيات الأسطورية في صناعة الأزياء، ويعرض تأثيرها الدائم على الجمال والقوة وعالم عرض الأزياء ككل.

مصادر:

– غرفة أخبار أبل: [أدخل عنوان URL]

- يوتيوب: [أدخل عنوان URL]

- موقع IMDb: [أدخل عنوان URL]