تم تحديث متصفح Google Chrome باستخدام المواد التي تصممها

من المقرر أن يتلقى متصفح Google الشهير، Chrome، تحديثًا يشتمل على لغة تصميم المواد. سيقدم التحديث أيقونات محدثة مع التركيز على الوضوح، بالإضافة إلى لوحات ألوان جديدة تكمل علامات تبويب المتصفح وشريط الأدوات. أعلنت نائب رئيس Chrome، Parisa Tabriz، عن هذه التغييرات في منشور مدونة حديث.

أحد التغييرات الملحوظة في التصميم الجديد هو الزوايا الدائرية بالقرب من الجزء العلوي لنافذة المتصفح، مما يوفر مظهرًا أكثر تماسكًا وحداثة. يمكن للمستخدمين إلقاء نظرة خاطفة على التغييرات القادمة من خلال صورة وصورة GIF يشاركها Chrome. تعمل عناصر التصميم الجديدة على تحسين تجربة المستخدم الشاملة وتجعل المتصفح جذابًا بصريًا.

بالإضافة إلى المتصفح نفسه، تعمل Google أيضًا على تحديث واجهة سوق Chrome الإلكتروني لتتوافق مع المواد التي تصممها. يتميز المتجر الإلكتروني المتجدد بزوايا مستديرة ومظهر أكثر أناقة. هذه التغييرات متاحة بالفعل في المعاينة العامة وقد تلقت تعليقات إيجابية من المستخدمين.

علاوة على ذلك، تعمل Google على تحسين أدوات التصفح الآمن في Chrome لتعزيز أمان المستخدم. حاليًا، يقوم المتصفح بفحص المواقع التي يحتمل أن تكون خطرة مقابل قائمة محلية يتم تحديثها كل 30 إلى 60 دقيقة. ومع ذلك، في الأسابيع المقبلة، سيستفيد Chrome من قائمة Google للمواقع السيئة في الوقت الفعلي للكشف الفوري عن التهديدات ومنعها. من خلال تقليل الوقت بين تحديد الهوية والحماية من البرامج الضارة وتهديدات التصيد الاحتيالي، تتوقع Google تحسنًا كبيرًا بنسبة 25% في أمان المستخدم.

يعزز تحديث المواد التي تصممها لمتصفح Chrome التزام Google بتزويد المستخدمين بتجربة تصفح جذابة وآمنة. بفضل الرموز المحدثة ولوحات الألوان المحسنة وإجراءات الأمان المحسنة، يستمر Chrome في التطور كمتصفح سهل الاستخدام.

مصادر:

– جاي بيترز، ذا فيرج (مقالة المصدر)