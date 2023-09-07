يحصل تطبيق Google Chrome على إعادة تصميم مثيرة بمناسبة عيد ميلاده الخامس عشر

تحتفل Google بعيد ميلادها الخامس عشر بتحديث رئيسي لتطبيق Google Chrome. أحد أكبر التغييرات هو تقديم لغة تصميم المواد، مما يسمح بمزيد من خيارات التخصيص. تم تقديم لغة التصميم هذه لأول مرة مع Android 15 وتمت الإشادة بقدرتها على تغيير مظهر هواتف Android.

مع التحديث الجديد، يمكن لمستخدمي Chrome الآن الوصول إلى لوحة "تخصيص Chrome" حيث يمكنهم الاختيار من بين مجموعة من الألوان لتخصيص تجربة التصفح الخاصة بهم. يتم حفظ خيارات التخصيص هذه على أساس كل ملف شخصي، مما يسهل على المستخدمين الذين لديهم ملفات تعريف متعددة التمييز بينها.

بالإضافة إلى تغييرات التصميم، يتم أيضًا تحسين قائمة Chrome لتوفير وصول أسرع إلى ملحقات Chrome والترجمة من Google ومدير كلمات المرور من Google. وهذا سيجعل الأمر أكثر ملاءمة للمستخدمين للوصول إلى الميزات والخدمات المفضلة لديهم ببضع نقرات فقط.

ويحظى متجر Chrome Web Store أيضًا بإعادة تصميم كاملة، حيث يضم توصيات مخصصة ومجموعات منسقة من الإضافات. يوجد أيضًا قسم للإضافات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، وهو ما يلبي الشعبية المتزايدة للأدوات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

علاوة على ذلك، تضيف Google إمكانات جديدة إلى Chrome من شأنها تحسين تجربة التصفح. إحدى هذه الميزات هي زر "البحث في هذه الصفحة باستخدام Google"، والذي يفتح لوحة جانبية للبحث دون فقدان الموقع الحالي للمستخدم. وهذا يجعل من السهل العثور على المعلومات وإجراء عمليات البحث دون مقاطعة تدفق التصفح.

تعمل Google أيضًا على توسيع تجربة البحث المولدة (SGE)، والتي تهدف إلى إحداث ثورة في طريقة بحث الأشخاص. على الرغم من أن توفرها كان محدودًا في البداية، إلا أن Google تفتحها الآن للاختبار في الولايات المتحدة. توفر هذه الميزة للمستخدمين لمحة عن مستقبل البحث والابتكارات التي تعمل عليها Google.

بشكل عام، تهدف هذه التحديثات لتطبيق Google Chrome وسوق Chrome الإلكتروني إلى تحسين تخصيص المستخدم وإمكانية الوصول وكفاءة التصفح. بفضل لغة تصميم المواد والميزات المحسنة، يمكن لمستخدمي Chrome توقع تجربة تصفح أكثر تخصيصًا وملاءمة.

مصادر:

- يجلب تحديث تطبيق Google Chrome لغة تصميم Material You وإعادة تصميم متجر Chrome الإلكتروني، بواسطة Andrew Myrick (https://www.androidcentral.com/chrome-app-update-brings-material-you-design-language-and-chrome- إعادة تصميم المتجر الإلكتروني)

– يحصل Google Chrome على المادة التي صممتها بمناسبة عيد ميلادك الخامس عشر، بقلم فيليب تروتا (https://news.softpedia.com/news/google-chrome-gets-material-you-design-for-15th-birthday-15.shtml)