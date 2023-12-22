الصين تطلق المركبة الفضائية Shenlong للمهمة الثالثة

أطلقت الصين مرة أخرى طائرتها الفضائية السرية للغاية، شنلونغ، في مهمتها الثالثة. لكن هذه المرة، لا يزال الغرض من المهمة غير معروف. ولم تقدم وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) سوى تفسير غامض، مشيرة إلى أن المركبة الفضائية ستعمل في المدار وستجري التحقق من التكنولوجيا القابلة لإعادة الاستخدام وتجارب علوم الفضاء لدعم الاستخدام السلمي للفضاء.

خلال المهمة، تم أيضًا إطلاق ستة أجسام غامضة من الطائرة الفضائية. وقد لفتت هذه الأجسام، التي تشبه الطائرات بدون طيار، انتباه عالم الفلك الهاوي ومتتبع الأقمار الصناعية سكوت تيلي، الذي كان يراقب تحركاتها. وأشار تيلي إلى أن الأجسام، التي تحمل علامات من A إلى F، يبدو أنها تبعث بيانات، على الرغم من أن محتوى الإشارات لا يزال غير واضح.

في حين يتوقع تيلي أن الكائن أ قد يصدر بيانات من كائن قريب، فإن هذا مجرد تخمين ويفتقر إلى أدلة ملموسة. وقام مشغل راديو هاوٍ آخر، هو دانييل إستيفيز، بتحليل الإشارات وخلص إلى أنها تحتوي على الحد الأدنى من البيانات.

ومن المثير للاهتمام أن الأجسام الغامضة يبدو أنها تحمل أقوى الإشارات أثناء مرورها فوق أمريكا الشمالية، مما دفع تيلي إلى التكهن بوجود محطة أرضية سرية على الساحل الغربي أو سفينة قبالة الساحل. ومع ذلك، هذا مجرد تخمين في هذه المرحلة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تطلق فيها الطائرة الفضائية الصينية أجسامًا خلال مهامها. في الواقع، هذه هي المرة الثالثة خلال ثلاث سنوات. وتشير الافتراضات السابقة إلى أن الأجسام التي تم إطلاقها كانت إما وحدات خدمة أو أقمار صناعية صغيرة تستخدم لمراقبة الطائرة الفضائية.

ومع استمرار المهمة، ينتظر الباحثون والمتحمسون المزيد من المعلومات بفارغ الصبر لكشف غرض وطبيعة هذه الأجسام الغامضة المرافقة للطائرة الفضائية شنلونغ.