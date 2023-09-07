تراجع أسهم شركة Apple مع قيام الصين بتقييد استخدام أجهزة iPhone في العمل

انخفضت أسهم شركة Apple بأكثر من 3٪ في اليومين الماضيين بعد تقارير تفيد بأن بكين أصدرت تعليمات للموظفين في بعض وكالات الحكومة المركزية بالتوقف عن استخدام أجهزة Apple المحمولة في العمل. تسلط هذه الخطوة من جانب الصين الضوء على التوترات المتزايدة بين البلدين، وهي بمثابة تذكير بأنه حتى شركة مؤثرة وبعيدة المدى مثل شركة أبل ليست محصنة ضد التداعيات.

أثرت الأخبار أيضًا على شركة Qualcomm الموردة لشركة Apple، والتي شهدت انخفاضًا كبيرًا بنسبة 7٪ تقريبًا. وتعد شركة كوالكوم إحدى الشركات الأمريكية التي تتمتع بحضور قوي في الصين، مما يجعلها عرضة بشكل خاص لأي تصعيد في النزاع التجاري بين البلدين.

وفي حين أن هذا التطور قد يثير القلق، إلا أن بعض المحللين يعتقدون أنه يمثل فرصة للمستثمرين. Apple هي شركة مهيمنة ولديها منتج يحظى بتقدير كبير ونظام بيئي قوي يدعمه. من المحتمل أن تكون هذه النكسة فرصة للمستثمرين لشراء أسهم Apple بسعر أقل.

يعكس قرار الصين بتقييد استخدام أجهزة iPhone في العمل العلاقة المتوترة بين البلاد وعملاق التكنولوجيا. وواجهت شركة آبل تحديات في الصين، بما في ذلك العقبات التنظيمية والمنافسة المتزايدة من الشركات المصنعة للهواتف الذكية المحلية. وتؤكد هذه الخطوة الأخيرة على الديناميكيات المعقدة التي تلعبها الشركات متعددة الجنسيات العاملة في السوق الصينية.

ومن المهم أن نلاحظ أن الصين تظل سوقًا مهمًا لشركة أبل، حيث تمثل جزءًا كبيرًا من إيراداتها. إن أي قيود تفرضها الحكومة الصينية على استخدام أجهزة Apple يمكن أن يكون لها تأثير كبير على النتيجة النهائية للشركة.

على الرغم من هذه النكسة، فإن سمعة العلامة التجارية القوية لشركة Apple وقاعدة العملاء المخلصين تضعها في موقع جيد لتحقيق النجاح المستمر. وقد سمحت المنتجات المبتكرة والنظام البيئي للشركة بالازدهار في مختلف الأسواق في جميع أنحاء العالم.

المصدر: مقال بدون اسم