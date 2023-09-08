هواوي الصينية تطلق هاتف Mate 60 Pro+ الذكي للبيع المسبق

طرحت شركة Huawei Technologies الصينية الهاتف الذكي Mate 60 Pro + للبيع المسبق. تسلط هذه الإضافة الجديدة إلى سلسلة Mate الضوء على نجاح شركة التكنولوجيا الصينية في التغلب على العقوبات الأمريكية. على عكس الإطلاق السابق لهاتف Mate 60 Pro، لم تعلن شركة Huawei عن هاتف Mate 60 Pro+ مسبقًا. وأعلنت الشركة على متجرها الرسمي عبر الإنترنت أنه يمكن للعملاء البدء في تقديم الطلبات اعتبارًا من الساعة 10:08 صباحًا (0208 بتوقيت جرينتش)، مع توقع التسليم بحلول 9 أكتوبر.

تؤكد المواصفات التي قدمتها هواوي لجهاز Mate 60 Pro+ على قدرته على الاتصال بقمرين صناعيين في وقت واحد ومساحة تخزين داخلية أكبر مقارنة بهاتف Mate 60 Pro. ومع ذلك، لم تكشف الشركة عن سعر الهاتف الذكي. وفقًا لاختبارات السرعة التي شاركها المشترون على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، أظهر هاتف Mate 60 Pro + سرعات تنزيل تفوق تلك الموجودة في هواتف 5G الأخرى من الدرجة الأولى.

كشف تحليل تم إجراؤه بواسطة TechInsights أن الهاتف الذكي مدعوم بشريحة Kirin 9000s الجديدة، المصنعة في الصين بواسطة شركة Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC). ويُنظر إلى هذا الاكتشاف على أنه إنجاز كبير لشركة هواوي، حيث تم تقييد وصول الشركة إلى أدوات صناعة الرقائق الضرورية لإنتاج نماذج الهواتف المتقدمة إلى حد كبير بسبب العقوبات الأمريكية منذ عام 2019. في السابق، لم يكن بإمكان هواوي إطلاق سوى دفعات محدودة من طرازات 5G باستخدام مخزونها رقائق.

وبالإضافة إلى هاتف Mate 60 Pro+، كشفت هواوي أيضًا عن هاتف Huawei Mate X5، وهو إصدار جديد من سلسلة هواتفها القابلة للطي.

مصادر:

– [رؤى تقنية](المصدر-1)

– [وسائل التواصل الاجتماعي الصينية] (المصدر-2)

التعاريف:

– شريحة Kirin 9000s: شريحة طورتها شركة هواوي لهواتفها الذكية.

– الشركة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات (SMIC): شركة صينية لمسبك أشباه الموصلات.

(المصدر 1، المصدر 2: تمت إزالة عناوين URL)