الصين ومصر تتعاونان في مشروع محطة الأبحاث القمرية

ملخص: وافقت مصر على دعم خطة الصين لإنشاء محطة الأبحاث القمرية الدولية (ILRS)، مما يمنح الصين انتصاراً دبلوماسياً في سباق النفوذ في الفضاء. وتعتمد الاتفاقية الموقعة بين إدارة الفضاء الوطنية الصينية ووكالة الفضاء المصرية على تعاونهما الحالي، حيث أطلقت الصين قمرًا صناعيًا مصريًا إلى مداره. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تتنافس فيه الصين والولايات المتحدة لكسب حلفاء في خططهما لإرسال رواد فضاء إلى القمر. تسعى الصين للحصول على الدعم من الدول الأخرى لمشروع ILRS، وعلى الرغم من أنها حققت نجاحًا أقل من الولايات المتحدة، إلا أنها حققت تقدمًا تدريجيًا. وبالإضافة إلى مصر، وقعت الصين اتفاقيات مع جنوب أفريقيا وأذربيجان وبيلاروسيا وباكستان.

خطت الصين قفزة كبيرة إلى الأمام في سعيها للهيمنة على استكشاف القمر من خلال تأمين دعم مصر لمحطة أبحاث القمر الدولية (ILRS). إن التوقيع الأخير على مذكرة تفاهم بين إدارة الفضاء الوطنية الصينية ووكالة الفضاء المصرية يعزز تعاونهما في مشروع ILRS، الذي من المقرر أن يبدأ عملياته بحلول عام 2030. ومن خلال التعاون في المشروع، تهدف الصين ومصر إلى تعزيز التعاون المشترك. مستقبل للبشرية وإظهار مكانة الصين كدولة رئيسية في استكشاف الفضاء.

يأتي هذا الإنجاز بعد إطلاق الصين الناجح للقمر الصناعي المصري إلى مداره من مركز الإطلاق في صحراء جوبي في وقت سابق من هذا الأسبوع. ولا يعرض الإطلاق القدرات المتقدمة للصين في مجال تكنولوجيا الفضاء فحسب، بل يعزز أيضًا الروابط بين البلدين.

وقد أدى سعي الصين إلى إنشاء مشروع ILRS إلى زيادة حدة المنافسة مع الولايات المتحدة في سباقها لإرسال رواد فضاء إلى القمر. فقبل ​​أسبوع واحد فقط من حصول الصين على دعم مصر، احتفلت الولايات المتحدة بانتصار دبلوماسي خاص بها من خلال الحصول على موافقة أنجولا على اتفاقيات أرتميس، وهي خطة تدعمها وكالة ناسا لمبادئ استكشاف القمر.

وبينما حصلت الولايات المتحدة على الدعم من حلفائها التقليديين مثل كندا واليابان والمملكة المتحدة، كانت الصين تسعى بنشاط إلى التعاون مع دول أخرى. وبالإضافة إلى مصر، وقعت الصين اتفاقيات تعاون مع جنوب أفريقيا وأذربيجان وبيلاروسيا وباكستان. وتجعل هذه الاتفاقيات الصين أقرب إلى هدفها المتمثل في توسيع نفوذها في استكشاف الفضاء.

تمثل الخطوات التي قطعتها الصين في استكشاف القمر علامة بارزة في طموحاتها الفضائية. ومع استمرار مشروع ILRS في الحصول على الدعم الدولي، تضع الصين نفسها كلاعب رئيسي في استكشاف الفضاء والتعاون فيه، مما يضع الأساس للاختراقات والاكتشافات العلمية المستقبلية.