صور جديدة لمحطة تيانجونج الفضائية الصينية تظهر مناظر مذهلة

زودتنا مهمة شنتشو 16 الصينية بصور تحبس الأنفاس لمحطة تيانجونج الفضائية أثناء مغادرة الطاقم عائداً إلى الأرض. وتقدم لنا هذه الصور، المزودة بكاميرا عالية الوضوح، أول تمثيل مرئي كامل لمحطة تيانجونج الفضائية منذ وصولها إلى المدار.

قبل المغادرة، قام فريق شنتشو 16 بتسليم السيطرة على المحطة الفضائية إلى طاقم شنتشو 17، الذي وصل مؤخرًا في 26 أكتوبر. وقد استقل القائد جينغ هاي بينج، وتشو يانج تشو، وجوي هاي تشاو، رواد الفضاء الصينيون الثلاثة المعروفون باسم رواد الفضاء، على متن سفينة العودة شنتشو 16. كبسولة في 30 أكتوبر وعادت بأمان إلى الأرض من مدار أرضي منخفض.

أثناء عودتهم إلى المنزل، نظر الطاقم إلى منزلهم المؤقت والتقطوا مناظر مذهلة للمختبر العائم فوق كوكبنا. تقدم هذه الصور الجذابة لمحة عن التجربة الرائعة للعيش والعمل في الفضاء.

تقع محطة تيانجونج الفضائية على ارتفاع يتراوح بين 217 و280 ميلاً (340 إلى 450 كيلومترًا) فوق سطح الأرض، وتتكون من ثلاث وحدات. دخلت الوحدة الأولى، المعروفة باسم تيانخه، مدارًا أرضيًا منخفضًا في عام 2021. وتم إطلاق الوحدتين الثانية والثالثة، المسماة وينتيان ومينغتيان على التوالي، في عامي 2022 و2023، لتكمل المحطة التي يبلغ طولها 180 قدمًا (55 مترًا). تزن محطة تيانجونج الفضائية 77 طنًا، وهي أصغر بنسبة 20% تقريبًا من محطة الفضاء الدولية.

منذ إنشائها، استقبلت تيانغونغ أطقمًا متناوبة من رواد الفضاء الذين أجروا العديد من التجارب العلمية المهمة. وتظهر هذه التجارب التزام الصين بتعزيز استكشاف الفضاء والبحث فيه على مدى العقد المقبل على الأقل.

وواصل طاقم شنتشو 16، الفريق الخامس الذي يسكن المحطة الفضائية، إرث الاستكشاف العلمي من خلال القيام بالسير في الفضاء وزراعة الخضروات وإلقاء محاضرة حية من الفضاء. تُظهر هذه المساعي القدرات الرائعة للبشر في بيئات الجاذبية الصغرى.

وبالنظر إلى المستقبل، تخطط الصين لتوسيع محطة تيانجونج الفضائية إلى أبعد من ذلك. خلال المؤتمر الدولي السابع والأربعين للملاحة الفضائية، أعلنت وكالة الفضاء الصينية المأهولة (CMSA) عن نيتها إضافة ثلاث وحدات إضافية، ليصل العدد الإجمالي إلى ستة. بالإضافة إلى ذلك، تخطط وكالة CMSA لإطلاق تلسكوب فضائي من فئة هابل يسمى "Xuntian"، والذي سيدور بجانب المحطة الفضائية. سيمكن هذا المسعى الطموح من إجراء الإصلاحات والتزود بالوقود والتحديث لكل من التلسكوب والمحطة الفضائية.

وبشكل عام، فإن الصور المذهلة التي التقطتها مهمة شنتشو 16 تقدم لنا لمحة عن جمال وأهمية محطة تيانجونج الفضائية. وهي تذكرنا بالتقدم المستمر في برنامج الفضاء الصيني والإمكانيات المثيرة التي تنتظرنا.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

ما هي محطة تيانجونج الفضائية؟ محطة تيانغونغ الفضائية هي مختبر فضائي صيني في مدار أرضي منخفض، مخصص للبحث العلمي والبعثات الفضائية المأهولة. ما هم رواد الفضاء؟ رواد الفضاء هم رواد فضاء من برنامج الفضاء الصيني. ما هي المدة التي قضاها طاقم شنتشو 16 في محطة تيانجونج الفضائية؟ قضى طاقم شنتشو 16 وقتًا طويلاً في محطة تيانجونج الفضائية، حيث أجروا تجارب وأنشطة مختلفة لمهمتهم. ما هي الخطط المستقبلية لمحطة تيانجونج الفضائية؟ تعتزم وكالة الفضاء الصينية المأهولة توسيع محطة تيانجونج الفضائية بإضافة ثلاث وحدات أخرى. بالإضافة إلى ذلك، يخططون لإطلاق تلسكوب فضائي من فئة هابل يسمى "Xuntian"، والذي سيدور بجانب المحطة الفضائية. ما نوع التجارب التي تم إجراؤها على محطة تيانجونج الفضائية؟ تم إجراء مجموعة واسعة من التجارب العلمية في محطة تيانجونج الفضائية، لاستكشاف جوانب مختلفة من الفيزياء والبيولوجيا والتكنولوجيا في ظروف الجاذبية الصغرى.