معرض الصين الدولي للاقتصاد الرقمي 2023 يعرض الإنترنت الصناعي والابتكار

انطلق معرض الصين الدولي للاقتصاد الرقمي 2023 في مركز شيجياتشوانغ (تشنغدينغ) الدولي للمؤتمرات والمعارض في مقاطعة خبي. ويهدف المعرض، الذي يحمل شعار "الإنترنت الصناعي يمكّن الصناعات المختلفة، والاقتصاد الرقمي يقود التنمية عالية الجودة"، إلى تعزيز الابتكار وإنشاء حدث احترافي ومثمر في مجال الاقتصاد الرقمي.

يؤكد المعرض هذا العام على التدويل والتخصص وتحديد المواقع الراقية. ويضم مجموعة واسعة من الأنشطة، بما في ذلك المنتديات الرئيسية، وأحداث التوفيق بين العلوم والتكنولوجيا ورأس المال، والتبادلات والتعاون الدولي.

ومن الإضافات المثيرة لمعرض هذا العام منطقة المعرض الأساسية للإنترنت الصناعي الجديدة، والتي تجتذب اللاعبين الرئيسيين في هذا القطاع. تعرض المنطقة التقنيات والمنتجات والتطبيقات الجديدة المتعلقة بمنصات الإنترنت الصناعية، وتحليل الهوية، والحوسبة المتطورة، والذكاء الصناعي، والتوائم الرقمية.

وتشارك في هذا الحدث شركات مشهورة مثل تيسلا وسيمنز وهواوي وعلي بابا، إلى جانب ممثلين عن قطاع الاقتصاد الرقمي في مقاطعة خبي. وتهدف هذه الفعاليات إلى إظهار التقدم التكنولوجي في المنطقة وتسليط الضوء على الحيوية القوية لتطوير الإنترنت الصناعي في خبي.

علاوة على ذلك، فإن المدن داخل مقاطعة خبي، بما في ذلك شيجياتشوانغ ولانغفانغ وهاندان وتشانغجياكو، لديها مناطق عرض خاصة بها. تعرض هذه المجالات الإنجازات في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والإنترنت الصناعي والمعدات الذكية.

توفر المنتديات الموازية، ومؤتمرات البيئة الصناعية، واجتماعات التوفيق بين الإنجازات منصة للمناقشات بين معاهد البحوث والجامعات والشركات في هيبي، وممثلي الصناعة المحلية والأجنبية. يعد التعاون في مجال الإنترنت الصناعي والتطوير الابتكاري محورًا رئيسيًا.

بالإضافة إلى ذلك، يتميز المعرض بإصدار التقارير ونتائج الأبحاث المتعلقة بتكنولوجيا الاقتصاد الرقمي والابتكار. يعتمد هذا الحدث الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام على نجاح المعارض السابقة، التي اجتذبت كبار الشركات وسجلت أعدادًا مذهلة من الزوار سواء في الموقع أو عبر الإنترنت.

المصادر: جريت وول نيو ميديا