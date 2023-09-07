نينتندو تمنح الممثل الصوتي لماريو تشارلز مارتينيت توديعًا مناسبًا

أصدرت نينتندو مقطع فيديو قصيرًا يضم ممثل صوت ماريو منذ فترة طويلة تشارلز مارتينيت والمدير التنفيذي لشركة نينتندو شيجيرو مياموتو، مما يمنح مارتينت توديعًا مناسبًا أثناء انتقاله إلى دور جديد. في الفيديو، يتأمل مارتينيت الوقت الذي قضاه في التعبير عن ماريو ويعرب عن حماسه لدوره الجديد كسفير لماريو.

في أغسطس الماضي، أعلنت نينتندو أن مارتينيت سوف يبتعد عن أداء صوت ماريو بعد 25 عامًا ويتولى دورًا جديدًا. أكد هذا الإعلان التكهنات بأن ممثلًا صوتيًا جديدًا سيتولى مسؤولية الشخصية في اللعبة القادمة، Super Mario Bros. Wonder.

على الرغم من أن نينتندو لم تكشف من سيكون الصوت الجديد لماريو، إلا أن الشركة أعربت عن تفضيلها للمعجبين لاكتشافه بأنفسهم من خلال لعب اللعبة ومشاهدة الاعتمادات. تكهن البعض بأن مارتينت ونينتندو ربما كانا قد وقعا في خلاف، لكن الفيديو الذي أصدرته نينتندو يشير إلى عدم وجود مشاعر سلبية بينهما.

بصفته سفيرًا لماريو، ستتاح لمارتينيت الفرصة للسفر حول العالم والتفاعل مع المعجبين ومشاركة متعة امتياز ماريو. في حين أنه من الممتع أن مارتينيت لن يكون صوت ماريو في الألعاب بعد الآن، إلا أنه لا يزال بإمكان المشجعين تجربة حماسه وعباراته المميزة شخصيًا.

من الواضح أن تشارلز مارتينيت قد ترك بصمة لا تمحى على مجتمع الألعاب من خلال تصويره لماريو. وبينما يشرع في هذه المغامرة الجديدة، لا يمكن للمعجبين سوى التعبير عن امتنانهم لمساهمته في إحدى أكثر الشخصيات المحبوبة في الألعاب.

مصادر:

- آش باريش، كوتاكو