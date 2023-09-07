الرئيس التنفيذي لمجموعة Ant Group يُظهر دعمه للعملة الرقمية السيادية للصين

أعرب إريك جينغ شياندونغ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة Ant Group، عن دعمه للعملة الرقمية السيادية الصينية، e-CNY، في مؤتمر عُقد مؤخرًا في شنغهاي. وقارن التأثير المحتمل لليوان الصيني الإلكتروني بتأثير الدفع عبر الهاتف المحمول على الإنترنت الاستهلاكي، مشيرًا إلى أن قابلية برمجة العملة يمكن أن تسهل الاتصال عبر السلاسل وتقدم تأثيرات تآزرية كبيرة على الصناعة.

بدأ بنك الشعب الصيني تجارب اليوان الصيني الإلكتروني في عام 2019 في مدن مختارة بناءً على عوامل مختلفة، بما في ذلك استراتيجيات التنمية الوطنية والظروف الاقتصادية. ظلت التكنولوجيا التي تعمل على تشغيل العملة الإلكترونية CNY غامضة، على الرغم من عدم سكها على blockchain. ومع ذلك، فقد أصبح متوافقًا مع البرامج العابرة للحدود مثل mBridge مع هونج كونج.

وخلال المؤتمر، حث مو تشانغتشون، رئيس معهد أبحاث العملات الرقمية، مقدمي خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول مثل WeChat Pay وAlipay على تحسين إمكانية التشغيل البيني وتوحيد رموز الاستجابة السريعة (QR) لمدفوعات العملة الإلكترونية CNY. على الرغم من أن كلا التطبيقين يدعمان مدفوعات e-CNY، إلا أنه لا تستخدم جميع أنواع مدفوعات الهاتف المحمول نفس نظام رمز الاستجابة السريعة.

يعد مؤتمر الشمول، الذي ينظمه مكتب التنظيم المالي لبلدية شنغهاي والحكومة الشعبية لمنطقة هوانغبو، بمثابة منصة لقادة التكنولوجيا العالمية والعلماء لمناقشة التكنولوجيا المالية والعلوم المتطورة. يركز مؤتمر هذا العام على موضوع "التكنولوجيا من أجل مستقبل مستدام" ويغطي موضوعات مثل الجيل القادم من المدفوعات الرقمية، وقضايا السلامة المتعلقة بنماذج اللغات الكبيرة، وتوصيات للتنمية المستدامة.

بالإضافة إلى مناقشة اليوان الصيني الإلكتروني، سلط إريك جينغ الضوء أيضًا على جهود Ant Group في مجال الذكاء الاصطناعي، مشددًا على الإمكانات التحويلية لنماذج اللغات الكبيرة في الأنشطة التجارية. Ant Group ليست شركة التكنولوجيا الكبرى الوحيدة في الصين التي تستثمر مواردها في هذه التكنولوجيا.

ومن المهم أن نلاحظ أن قمة بوند، وهي مؤتمر آخر عقد في شنغهاي العام الماضي، تضمنت خطابًا مثيرًا للجدل ألقاه جاك ما، مؤسس مجموعة علي بابا القابضة ومجموعة آنت. أدى التدقيق التنظيمي اللاحق إلى إلغاء الطرح العام الأولي المخطط له لشركة Ant Group بقيمة 37 مليار دولار.

مصادر:

– تقارير وسائل الإعلام الصينية