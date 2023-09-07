لماذا لا يجب عليك تجاهل المصادقة متعددة العوامل: أداة قوية ضد عمليات الاحتيال

غالبًا ما يُنظر إلى المصادقة متعددة العوامل (MFA) على أنها إزعاج مزعج يميل الناس إلى تجاهله، لكن خبراء الأمن السيبراني يؤكدون بقوة على أهميتها في الحماية من عمليات الاحتيال ومحاولات القرصنة. وفقًا لكايل هانسلوفان، الرئيس التنفيذي لشركة Huntress، وهي شركة ناشئة للأمن السيبراني، فإن MFA هو "أكبر شيء يمكنك القيام به" لردع المتسللين.

يضيف MFA طبقة إضافية من الأمان إلى عملية تسجيل الدخول من خلال مطالبة المستخدمين بالتحقق من هويتهم من خلال طرق مثل تلقي رسالة نصية أو بريد إلكتروني يحتوي على رمز التحقق. ومن خلال هذه الخطوة الإضافية، تقل فرص حصول المتسللين على وصول غير مصرح به إلى الحسابات الشخصية بشكل كبير. تدعي مايكروسوفت أن تقنية MFA يمكنها منع 99.9% من الهجمات الإلكترونية، بينما يقدر خبراء آخرون فعاليتها بحوالي 50%.

على الرغم من فعاليته المؤكدة، فإن العديد من الأشخاص لا يحبون المصادقة المتعددة العوامل (MFA) بسبب الإزعاج الملحوظ الناتج عن الاضطرار إلى اتباع خطوات إضافية عند تسجيل الدخول. ومع ذلك، فإن ارتفاع هجمات التصيد الاحتيالي في السنوات الأخيرة يسلط الضوء على الحاجة إلى تدابير أمنية أقوى. وجدت دراسة استقصائية أجرتها Duo Security أن 78% فقط من الأشخاص يستخدمون المصادقة متعددة العوامل (MFA) لبعض حساباتهم عبر الإنترنت.

تميل الشركات الصغيرة، على وجه الخصوص، إلى إهمال مطالبة موظفيها وعملائها باستخدام أسلوب MFA. وهذا أمر مثير للقلق، حيث يستهدف المتسللون بشكل متزايد الشركات الصغيرة التي غالبًا ما تفتقر إلى التدابير الأمنية الكافية. في حين أن الشركات الصغيرة قد لا تمتلك نفس الموارد المالية التي تمتلكها الشركات الكبرى، إلا أن افتقارها إلى الأمن يمكن أن يجعلها أهدافًا سهلة.

يؤكد هانسلوفان على أن قضاء الوقت في استخدام أسلوب MFA يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في الحماية من عمليات الاحتيال ومحاولات القرصنة. وينصح باستخدام تطبيقات المصادقة مثل Duo Mobile أو Google Authenticator، التي تولد رموزًا أكثر أمانًا، أو استخدام تقنية التعرف على بصمات الأصابع أو الوجه لتسجيل الدخول إلى الحسابات.

غالبًا ما يستهدف المتسللون الأهداف الأسهل، ومن خلال تنفيذ أسلوب MFA، يمكن للأفراد رفع المستوى ويصبحون أقل جاذبية للمتسللين. بدلاً من التفوق على الدببة، كما يقول المثل، فإن الأفراد الذين يستخدمون أسلوب MFA هم في المقدمة وأقل عرضة للاستسلام لمحاولات القرصنة.

بشكل عام، يعد أسلوب التمويل المتعدد (MFA) أداة قوية لا ينبغي للأفراد والشركات تجاهلها. قد يتطلب الأمر بضع خطوات إضافية، لكن الأمان الإضافي الذي يوفره يفوق بكثير الإزعاج.

مصادر:

– CNBC Make It: (الرابط غير مدرج)

– الأمن الثنائي

- معهد الجاهزية السيبرانية