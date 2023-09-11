يوفر CDT الوصول الرقمي إلى الاستشهادات الببليوغرافية للتقارير البحثية

أعلن مركز الديمقراطية والتكنولوجيا (CDT) أنه سيوفر الآن إمكانية الوصول الرقمي إلى الاستشهادات الببليوغرافية المرتبطة بتقاريره البحثية. يهدف هذا المورد الجديد إلى تسهيل وصول القراء إلى المصادر المستخدمة في عمل CDT والإشارة إليها.

من خلال توفير الوصول الرقمي إلى الملفات الببليوغرافية، يتماشى CDT مع ممارسات المجلات وناشري الأبحاث الآخرين الذين يقدمون هذه الميزة. إنها خطوة نحو هدف تبادل المعرفة مع الجمهور وإظهار الالتزام بالشفافية.

ستتضمن جميع تقارير أبحاث CDT المنشورة مسبقًا، بالإضافة إلى التقارير المستقبلية، ملفات بتنسيق BibTeX (.bib) أو RIS (.ris) مستقلة للمراجع. يمكن للمستخدمين العثور على روابط تنزيل لهذه الملفات أسفل كل صفحة تقرير.

من خلال استيراد ملفات .bib أو .ris إلى أنظمة إدارة المراجع، يمكن للمستخدمين الوصول بسهولة إلى مجموعة المراجع وإعادة استخدامها لأغراض بحثية أخرى. يقدم برنامج إدارة المراجع أدوات متنوعة لتنظيم وإنشاء المراجع بناءً على السجلات الببليوغرافية.

تدرك CDT أن أبحاثها تمتد إلى ما هو أبعد من مجتمعات السياسة والبحث. وتهدف المنظمة إلى دعم مصلحة الجمهور الأوسع في الأصول البحثية التقليدية، وهذا المورد الجديد هو خطوة في هذا الاتجاه.

بالإضافة إلى الوصول الرقمي إلى الاستشهادات الببليوغرافية، يوفر CDT بالفعل أربعة موارد تكميلية تتعلق بأبحاثه. هذه الموارد متاحة لأي شخص مهتم باستكشاف المواضيع بشكل أكبر.

إذا كانت لديك أي أسئلة بخصوص استخدام هذا المورد أو أي استفسارات أخرى متعلقة بالبحث، فإننا نشجع الأفراد على التواصل مع CDT عبر البريد الإلكتروني على [email protected].

مصادر:

– مركز الديمقراطية والتكنولوجيا (CDT)