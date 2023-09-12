متحجر: أفضل بودكاست رعب في أيرلندا يحتل المسرح في أول عرض حي على الإطلاق

من المقرر أن يُثير برنامج مختارات الرعب الأيرلندي الشهير، Petrified، إعجاب الجماهير بأول عرض حي له على الإطلاق في أيرلندا. استحوذ برنامج Petrified، الذي يقدمه بيتر دن وليام جيراغتي، على اهتمام المستمعين من خلال سرد القصص الإبداعي وممثلي الأصوات الموهوبين.

يمثل البث المباشر تحديًا فريدًا، حيث يجب على الوسيط إشراك الجمهور بشكل فعال والحفاظ على جوهر العرض. تكافح العديد من ملفات البودكاست المباشرة لتحقيق التوازن الصحيح، مما يجعل المستمعين يشعرون بالانفصال أو عدم اليقين بشأن صحة المزاح. ومع ذلك، فقد تغلبت فرقة Petrified على هذا التحدي، وقدمت تجربة مخيفة حقًا من خلال عروضهم الحية.

في حين أن كل حلقة من حلقات Petrified عبارة عن قصة مستقلة، فقد أخذ البودكاست المستمعين إلى مجموعة من الإعدادات الفريدة، بما في ذلك التمثيل الإيمائي في دبلن وعقار الأشباح ومركز الاتصال. ومع ذلك، هناك حلقة معينة لها صدى لدى جماهير البودكاست التالية وهي "Melody's Story Hour".

على عكس حدث البودكاست المباشر التقليدي، تتخذ "Melody's Story Hour" منهجًا ميتا. بدلاً من عرض مضيفين وهم يقرأون القصص أو يجرون جلسات أسئلة وأجوبة، يتم عرض الحلقة ضمن تسجيل صوتي مباشر. بينما يشاهد أفراد الجمهور الرعب يتكشف أمامهم، سرعان ما يجدون أنفسهم متورطين في القصة، مما يؤدي إلى تطور مخيف ومرضي.

ولتلبية احتياجات أولئك الذين يرغبون في الاستمتاع بهذه التجربة المذهلة، تستعد فرقة Petrified لعرضها المباشر الثاني، هذه المرة في دبلن. سيقام الحدث القادم، "Petrified Live"، في The Laughter Lounge في Eden Quay، وسيضم الممثلين الموهوبين علي فوكس، ومارغريت ماكوليف، وآنا شيلز ماكنامي.

تملأ الإثارة الأجواء عندما شارك كاتب فيلم Petrified، بيتر دن، أفكاره حول البودكاست المباشر القادم، قائلًا: "نحن متحمسون للغاية - ومرعوبون بشكل مناسب - للقيام بأول بودكاست مباشر لنا في أيرلندا. ستكون ليلة رائعة لمحبي العرض ومقدمة مثالية لما نفعله لأي شخص جديد في Petrified.

إذا كنت لا تريد تفويت هذه التجربة المثيرة، فاحصل على التذاكر الخاصة بك لمشاهدة Petrified Live على موقعضحك.com. سيبدأ العرض في تمام الساعة 8 مساءً، وتفتح الأبواب في تمام الساعة 7 مساءً. ابق على اتصال مع Petrified من خلال متابعة حسابهم الرسمي على Instagram للحصول على آخر التحديثات.

المصادر: متحجر، Laughterlounge.com