تتعاون شركة Dell وجامعة ليمريك في أبحاث السرطان المدعومة بالذكاء الاصطناعي

أبرمت شركة Dell شراكة مع جامعة ليمريك (UL) في أيرلندا لتطوير أبحاث السرطان باستخدام الذكاء الاصطناعي (AI). ويركز التعاون بشكل خاص على تحسين الرعاية للمرضى الذين يعانون من سرطان الغدد الليمفاوية في الخلايا البائية، بما في ذلك التشخيص الأسرع والعلاج المعزز وتحسين النتائج على المدى الطويل.

ولتحقيق ذلك، قامت Dell بتطوير نظام أساسي للذكاء الاصطناعي يستخدم أحدث مصفوفات التخزين وخوادم PowerEdge. تم دمج هذه المنصة في النظام البيئي متعدد السحابة لمركز أبحاث السرطان الرقمي التابع لشركة UL ويمكنها إنشاء توائم رقمية للمرضى. ستساعد هذه التوائم الرقمية الباحثين بطرق مختلفة، بما في ذلك تسريع اختبار العلامات الحيوية للسرطان، واكتساب رؤى أعمق حول العلاجات المناسبة، وتطوير علاجات شخصية تعتمد على خصائص الورم الفردية.

ومن خلال فهم التسبب في هذه الأورام الخبيثة بشكل أكبر، ستتاح للباحثين أيضًا الفرصة لاستنباط أساليب علاجية مبتكرة. على سبيل المثال، يمكنهم دراسة دور الكولاجين داخل البيئة الدقيقة للورم في نشر الخلايا السرطانية في جميع أنحاء الجسم والجهاز العصبي المركزي.

ومن المتوقع أن تؤدي الشراكة بين Dell وUL إلى تطوير المعرفة حول تطور مرض السرطان وتعزيز خيارات التشخيص والعلاج المتاحة لمرضى السرطان. والهدف من هذا التعاون هو الارتقاء بالأبحاث السريرية الخاصة بالسرطان إلى مستوى جديد، مما يعود بالنفع في نهاية المطاف على المرضى ومتخصصي الرعاية الصحية على مستوى العالم.

المصدر: جامعة ليمريك (UL)

التعاريف:

1. سرطان الغدد الليمفاوية في الخلايا البائية: نوع من السرطان يصيب خلايا الدم البيضاء التي تسمى الخلايا البائية. يمكن أن يحدث في أجزاء مختلفة من الجسم وتوجد أنواع فرعية.

2. اختبار العلامات الحيوية: عملية تحديد جزيئات معينة أو تغيرات جينية تشير إلى وجود مرض ما أو تطوره.

3. التوائم الرقمية: تمثيلات افتراضية للأشياء أو الأنظمة الواقعية التي يمكن استخدامها للتحليل والمحاكاة والتحسين.

المصدر: جامعة ليمريك (UL)