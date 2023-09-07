عمالقة التكنولوجيا الكبار يمنعون الكنديين من الوصول إلى الأخبار

بالتوازي مع التصرفات الاحتكارية التي قام بها بارونات السكك الحديدية في القرن التاسع عشر، كانت شركات التكنولوجيا الكبرى اليوم تمنع الكنديين من الوصول إلى أخبارهم. يعد هذا الحصار استجابة لجهود أوتاوا لفرض الدفع للناشرين الكنديين مقابل المحتوى الإخباري الذي تتم مشاركته على منصات التواصل الاجتماعي مثل Google وMeta، المعروف سابقًا باسم Facebook.

لقد أصبحت شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل جوجل وميتا، كيانات قوية تهيمن على المشهد الرقمي. وعلى غرار بارونات السكك الحديدية الذين سيطروا على صناعة النقل بقبضة من حديد، تمارس هذه الشركات الآن تأثيرًا كبيرًا على نشر المعلومات.

تضمنت محاولة الحكومة الكندية معالجة اختلال توازن القوى المتزايد بين عمالقة التكنولوجيا والناشرين وضع قواعد تتطلب الدفع مقابل المحتوى الإخباري. ومن خلال منع وصول المستخدمين الكنديين إلى الأخبار، تعمل شركات التكنولوجيا الكبرى على فرض هيمنتها وإظهار مقاومتها للقواعد التنظيمية المطبقة لتحقيق تكافؤ الفرص.

ومن الجدير بالذكر أن تصرفات الشركات أثارت انتقادات بسبب عرقلة الوصول إلى الأخبار والمعلومات الحيوية. وبدلاً من دعم صحافة متنوعة ومستقلة، اختار عمالقة التكنولوجيا حماية مصالحهم الخاصة على حساب الجمهور الكندي.

رداً على هذا السلوك المثير للقلق، يجب على المشرعين الكنديين الاستمرار في الدعوة إلى معاملة عادلة ومنصفة في المجال الرقمي. ومن خلال إيجاد طرق لضمان مساءلة شركات التكنولوجيا الكبرى عن أفعالها، تستطيع الحكومة الكندية حماية القيم الديمقراطية المرتبطة بالوصول إلى المعلومات.

التعاريف:

الاحتكار: الحالة التي يتمتع فيها كيان واحد بالسيطرة أو الهيمنة الحصرية على سوق أو صناعة معينة.

الحالة التي يتمتع فيها كيان واحد بالسيطرة أو الهيمنة الحصرية على سوق أو صناعة معينة. عمالقة التكنولوجيا الكبار: يشير إلى شركات التكنولوجيا الكبيرة والمؤثرة مثل Google وMeta.

يشير إلى شركات التكنولوجيا الكبيرة والمؤثرة مثل Google وMeta. أوتاوا: عاصمة كندا، حيث تقع الحكومة.

عاصمة كندا، حيث تقع الحكومة. الناشرون: المنظمات أو الأفراد المسؤولين عن إنتاج وتوزيع المحتوى الإخباري.

المنظمات أو الأفراد المسؤولين عن إنتاج وتوزيع المحتوى الإخباري. نشر: عملية نشر أو توزيع المعلومات.

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