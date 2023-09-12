Apple تكشف النقاب عن iPhone 15 مع تحسينات تدريجية وشحن USB-C

كشفت شركة Apple مؤخرًا عن الجيل السادس عشر من هاتف iPhone الذي طال انتظاره، والذي يتميز بتحسينات تدريجية عن سابقاتها. ومن المتوقع أن تكون طرازات iPhone 16 الجديدة أخف وزنًا، ومجهزة بشريحة محسنة، وعمر بطارية أفضل، وقدرات كاميرا أفضل، وهيكل من التيتانيوم. على الرغم من أن هذه التحسينات ليست جديدة، إلا أن قدرة شركة Apple على الحفاظ على أحجام مبيعاتها المرتفعة وجذب اهتمام هائل تعتبر إنجازًا كبيرًا.

وفقًا لبن وود، خبير الهواتف الذكية، وصلت شركة Apple إلى نقطة الكتلة الحرجة حيث أصبحت التحسينات الإضافية كافية لتلبية توقعات المستخدمين. ومع ذلك، فإن حدث Apple السنوي في شهر سبتمبر في الولايات المتحدة معروف بعروضه المسرحية التي تلبي احتياجات قاعدة المعجبين المخلصين. في حين أن جهاز iPhone الجديد قد لا يحتوي على تغييرات جذرية، فمن المتوقع أن يقدم الحدث تجربة جذابة لعشاق Apple.

أحد التطورات المادية الملحوظة في iPhone 15 هو تضمين نقطة كابل شحن USB-C. يعد هذا خروجًا عن كابل Lightning الخاص بشركة Apple، والذي لا يتوافق مع معظم الأجهزة الأخرى. فرض الاتحاد الأوروبي (EU) أن تكون جميع الأجهزة المحمولة متوافقة مع شاحن عالمي بحلول ديسمبر 2024. بالإضافة إلى ذلك، يفضل بقية قطاع التكنولوجيا الاستهلاكية USB-C، مما يزيد من الضغط على شركة Apple لاعتماد المعيار.

ومن المثير للاهتمام أن هناك سوقًا متنامية لأجهزة iPhone المستعملة، خاصة في أفريقيا، حيث تعد القدرة على تحمل التكاليف عاملاً مهمًا. يتيح توفر أجهزة iPhone المستعملة للأفراد الذين لم يتمكنوا في السابق من شراء الأجهزة الوصول إلى نظام Apple البيئي. يوضح اتجاه السوق هذا قدرة Apple على الوصول إلى شرائح جديدة من العملاء والاحتفاظ بالولاء.

ومع ذلك، تواجه شركة آبل تحديات تتجاوز مواصفات الجهاز. حظرت الصين مؤخرًا استخدام أجهزة iPhone في المباني التي تديرها الدولة بسبب مخاوف أمنية، مما أثر على سعر سهم Apple. على الرغم من أن غالبية المستخدمين الصينيين يفضلون أجهزة Android، إلا أن iPhone يظل الهاتف المتميز الأكثر مبيعًا في البلاد. إن اعتماد شركة أبل على الشركات والمصانع التي يوجد مقرها في الصين يزيد من تعقيد الوضع.

مع تباطؤ مبيعات الهواتف الذكية على مستوى العالم، تهدف شركة Apple إلى الحفاظ على مكانة علامتها التجارية من خلال تحسينات تدريجية وقاعدة جماهيرية متفاعلة. لا يزال iPhone 15، على الرغم من افتقاره إلى تغييرات كبيرة، يحتل مكانًا بارزًا في السوق نظرًا لقاعدة عملائه المخلصين وإمكانية الوصول المتزايدة في الأسواق الناشئة.

مصادر:

- رويترز

– CCS انسايت