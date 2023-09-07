ألعاب الدقة تعمل على تطوير Demeo لـ Apple Vision Pro

أعلنت شركة Solution Games أنها تعمل بنشاط على تطوير نسخة من جهاز محاكاة الواقع الافتراضي (VR) والواقع المختلط (MR) لألعاب RPG المنضدية، Demeo، لسماعة Apple Vision Pro القادمة. يعد Vision Pro، المقرر إطلاقه في أوائل العام المقبل، جهازًا حاسوبيًا يمكن ارتداؤه وينتظره بشدة مجتمع الواقع الافتراضي/الواقع المختلط. تعد Demeo واحدة من أولى ألعاب VR/MR التي تم تأكيدها للجهاز.

تم إطلاق Demeo في الأصل في عام 2021 وحصل على تحديث Mixed Reality في العام الماضي والذي سمح بوضع الكائنات داخل اللعبة فوق العالم الحقيقي باستخدام كاميرات العبور على سماعات الرأس المتوافقة. الآن، يضيف تحديث “Mixed Reality 2.0” للعبة دعمًا للتتبع اليدوي بدون وحدة تحكم وقدرة لعدة مستخدمين في نفس الغرفة على رؤية عناصر الواقع المختلط في نفس الموقع.

يركز Apple Vision Pro بشكل أساسي على تطبيقات الواقع المختلط التي يمكن وضعها في طبقات فوق عرض للعالم الحقيقي ولا تستخدم وحدات التحكم المحمولة. تخطط شركة Solution Games للاستفادة الكاملة من إمكانات Vision Pro من خلال تقديم طريقة لعب افتراضية كاملة وتكامل مع الصور العابرة.

أعرب بول برادي، المؤسس المشارك ورئيس شركة Solution Games، عن سعادته بشأن إمكانيات تقنية التتبع اليدوي، قائلًا: "إن التقدم في التتبع اليدوي جعل المستقبل الخالي من وحدات التحكم ليس ممكنًا فحسب، بل جذابًا بشكل لا يصدق." تعتقد الشركة أن الجمع بين العناصر الحقيقية والافتراضية في تجارب الواقع المختلط هو ما يجعلها سحرية حقًا.

بينما أعلنت شركة Apple أنه سيتم تشغيل أكثر من 100 عنوان من ألعاب Apple Arcade على جهاز Vision Pro، إلا أنه لم يتم ذكر ألعاب الواقع الافتراضي والواقع المختلط للجهاز إلا قليلاً. ومع ذلك، مع تضمين Demeo وتوافر دعم محرك Unity لنظام VisionOS، قد يكون هناك المزيد من إعلانات الألعاب في الأفق مع اقتراب تاريخ إطلاق الأجهزة.

أعربت شركة Solution Games عن التزامها بألعاب الواقع المختلط وذكرت أن نصف عبء عمل موظفيها مخصص لتطوير عناوين MR لمختلف الأجهزة في عام 2024 وما بعده. قد يحدد نجاح Demeo على Apple Vision Pro ما إذا كانت التجارب المستقبلية من Solution Games ستأتي إلى النظام الأساسي أم لا.

المصادر: آرس تكنيكا

التعاريف:

– الواقع الافتراضي (VR): تجربة محاكاة يمكن أن تكون مشابهة أو مختلفة تمامًا عن العالم الحقيقي.

- الواقع المختلط (MR): مزيج من عناصر العالم الحقيقي والافتراضي التي تتفاعل مع بعضها البعض.

– العبور: قدرة سماعات الرأس المجهزة بالكاميرا على إظهار العالم الحقيقي المغطى بأشياء افتراضية.

– تتبع اليد: التكنولوجيا التي تسمح للأجهزة باكتشاف حركات اليد وتفسيرها دون الحاجة إلى وحدات تحكم محمولة.

- Unity Engine: منصة مشهورة لتطوير الألعاب تُستخدم لإنشاء ألعاب ثنائية وثلاثية الأبعاد.