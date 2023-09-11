لجنة الرقابة المالية تتخلى عن قرارات PTAB في قضايا Netflix وApple

أصدرت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية (CAFC) رأيين سابقين، سواء بإلغاء أو تأجيل قرارات مجلس محاكمة براءات الاختراع والاستئناف (PTAB).

في القضية الأولى، Netflix, Inc. ضد DivX, LLC، قررت لجنة الرقابة المالية الكندية أن PTAB أساء استخدام تقديره في اكتشاف أن Netflix فشلت في إنشاء فن مماثل. تطالب براءة الاختراع المتنازع عليها بميزة تسمى "وظيفة اللعب الخادع"، والتي تسمح بالتقديم السريع والإرجاع وتخطي المشهد. زعمت Netflix أن المطالبات كانت واضحة في ضوء مراجع التقنية السابقة، لكن DivX ادعت أن المراجع كانت غير متماثلة، لأنها لم تتناول نفس مجال العمل.

لم توافق لجنة الرقابة المالية على منطق PTAB، مشيرة إلى أن Netflix قد جادلت بما فيه الكفاية بأن مجال السعي لكل من براءات الاختراع ومراجع التقنية الصناعية السابقة هو نفسه. وشددت المحكمة على أنه لا يوجد شرط لاستخدام "كلمات سحرية" في تحديد مجال العمل وأن اللغة العامة يمكن أن تكون كافية. وأحالت لجنة الرقابة المالية CAFC القضية إلى PTAB لتحديد ما إذا كانت التقنية الصناعية السابقة مماثلة بالفعل لبراءة الاختراع المعنية.

في القضية الثانية، شركة Apple, Inc. ضد Corephotonics, Ltd.، قامت لجنة الرقابة المالية بإلغاء قرارين كتابيين نهائيين صادرين عن PTAB. تتعلق براءة الاختراع المعنية بإنشاء "صور شخصية". اختلف الطرفان على تفسير مصطلح المطالبة، واعتمد مجلس PTAB في النهاية تفسير مالك براءة الاختراع. ومع ذلك، وجدت هيئة الرقابة المالية والرقابة المالية (CAFC) أن هذا التفسير من شأنه أن يستبعد بعض النماذج التي تم الكشف عنها في مواصفات براءة الاختراع. قررت المحكمة أن البناء المقترح لشركة Apple كان أكثر انسجامًا مع الأدلة الجوهرية وأحالت القضية إلى PTAB لمزيد من الإجراءات.

تسلط كلتا الحالتين الضوء على أهمية التحليل الصحيح للفن المماثل وتفسير مصطلحات المطالبة بشكل صحيح. وتقدم قرارات لجنة الرقابة المالية والإدارية إرشادات بشأن المعايير التي ينبغي تطبيقها في هذه المجالات وتوضح أنه لا توجد حاجة إلى "كلمات سحرية" في تحديد مجال المسعى.