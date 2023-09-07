هل ينقص Starfield إمكانية الوصول؟

تهدف Starfield، اللعبة المرتقبة من Bethesda، إلى نقل اللاعبين إلى عالم مستقبلي من استكشاف الفضاء والمغامرة. ومع ذلك، يبدو أن اللعبة قد تكون قاصرة عندما يتعلق الأمر بإمكانية الوصول. تلعب إعدادات إمكانية الوصول دورًا حاسمًا في جعل الألعاب شاملة لجميع اللاعبين، ولسوء الحظ، يبدو أن Starfield قد أغفل هذا الجانب المهم.

يدور التصميم الذي يسهل الوصول إليه حول تزويد اللاعبين المعاقين بالأدوات التي يحتاجونها لتخصيص طريقة اللعب بما يتناسب مع قدراتهم. من الضروري البدء في النظر في إمكانية الوصول في وقت مبكر من عملية التطوير للتأكد من أن آليات اللعب متاحة لأكبر عدد ممكن من اللاعبين.

منذ البداية، أصبح من الواضح أن Starfield لديه بعض المشكلات في واجهة المستخدم (UI). القوائم مزدحمة وتفتقر إلى المعلومات المفيدة، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الغنائم والأسلحة دون الدخول إلى قائمة المخزون.

يمثل القتال في Starfield أيضًا صعوبات. على عكس سلسلة Fallout، التي تتميز بنظام استهداف VATS المبتكر الذي يسمح للاعبين بإيقاف الوقت مؤقتًا واستهداف أجزاء معينة من الجسم، لا تمتلك Starfield نظامًا مشابهًا. إن غياب هذه الآلية يجعل القتال صعبًا، خاصة مع خيارات الحركة والعمودية الإضافية في اللعبة.

تعد إمكانية الوصول من حيث تخصيص الشخصية مجالًا آخر يقصر فيه Starfield. في حين أن اللعبة تقدم خيارات لا حصر لها لإنشاء الشخصية المثالية، إلا أن هذه الاختيارات لا تنعكس في قائمة إمكانية الوصول. من المخيب للآمال أن اللعبة التي أصدرتها شركة Bethesda المملوكة لشركة Microsoft لا تعطي الأولوية لإمكانية الوصول، مع الأخذ في الاعتبار التقدم الكبير الذي حققته Microsoft وXbox في هذا المجال في السنوات الأخيرة.

تقدم Starfield بعض ميزات إمكانية الوصول، مثل إعادة تعيين الأزرار بالكامل، ومستويات الصعوبة القابلة للتعديل، ومنزلقات الحساسية، وخيار تبديل المشاهد الحديدية. ومع ذلك، فإن هذه الميزات لا تلبي معايير التصميم الذي يسهل الوصول إليه. قد لا يكون نظام التحكم الافتراضي عمليًا للعديد من اللاعبين المعاقين، وقد لا يوفر خيار إعادة تعيين التحكم الكامل حلاً مناسبًا.

واحدة من أكبر المشكلات المتعلقة بعناصر التحكم في Starfield هي الاستخدام المستمر للوحة الاتجاهات، والتي قد يكون من الصعب التنقل بسرعة أثناء المعارك النارية سريعة الوتيرة أو القتال من سفينة إلى سفينة. يمنع هذا القيد اللاعبين من التبديل بسهولة بين الأسلحة المختلفة أو تحويل الطاقة بين أنظمة السفن.

بشكل عام، بينما تقدم Starfield عالمًا مثيرًا للإعجاب وشخصيات مثيرة للاهتمام لاستكشافها، فإن افتقارها إلى ميزات إمكانية الوصول يمثل نكسة كبيرة. من المهم لمطوري الألعاب إعطاء الأولوية لإمكانية الوصول للتأكد من أن جميع اللاعبين يمكنهم الاستمتاع بتجربة الألعاب الخاصة بهم بشكل كامل.

مصادر:

– يوروجامير/بيثيسدا (صور)