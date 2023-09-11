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يتم شحن Bun 1.0 كبديل Node.js وDeno

Byغابرييل بوتا

سبتمبر 11، 2023
يتم شحن Bun 1.0 كبديل Node.js وDeno

يمثل إصدار Bun 1.0 لحظة مثيرة للمطورين الذين يبحثون عن بديل سريع لـ Node.js وDeno. يعد Bun، المصمم ليكون بديلاً مباشرًا لـ Node.js، بزيادة السرعة وسهولة الاستخدام. أثناء البث المباشر للإصدار، سلط فريق Bun الضوء على أدائه المثير للإعجاب، حيث قام بكتابة الملفات بسرعة تصل إلى ثلاث مرات أسرع من Node.js وقراءة الملفات بنفس السرعة.

قدمت Bun، التي أنشأتها Oven، أيضًا مجموعة أدوات Bun، حيث كان وقت تشغيل Bun هو جوهرة التاج. وقت التشغيل هو بديل متوافق مع الإصدارات السابقة لـ Node.js ولديه القدرة على تشغيل ملفات Typescript وTSX دون الحاجة إلى تبعيات. إحدى المزايا الرئيسية لـ Bun هي سرعته، مع أوقات بدء تشغيل أسرع بكثير مقارنة بـ npm. وفقًا لـ Ashcon Partovi، مدير المنتج في Oven، يستغرق npm حوالي 150 مللي ثانية لبدء تشغيل البرنامج النصي على جهاز MacBook Pro، بينما يبدأ Bun في 30 مللي ثانية فقط، مما يوفر تجربة فورية.

في اختبارات قياس الأداء، تفوق Bun في الأداء على كل من Node.js وDeno. في أحد الأمثلة، عند تشغيل معالج HTTP الذي يعرض صفحة من جانب الخادم باستخدام React، تعامل Bun مع حوالي 68,000 طلب في الثانية، مقارنة بـ 29,000 و14,000 لـ Deno وNode.js، على التوالي. أظهر اختبار آخر أن Bun حقق طلبات أعلى في الثانية مع الاتصالات المتزامنة، متفوقًا على Node.js وDeno.

على الرغم من أن السرعة هي ميزة كبيرة لـ Bun، إلا أنه يجب على المطورين مراعاة عوامل أخرى عند اختيار وقت التشغيل. على سبيل المثال، يعطي Deno الأولوية للسلامة، مما يسمح للمطورين باستخدام الحزم من المجتمع دون مخاوف بشأن مخاطر النظام المحتملة. من ناحية أخرى، ركز Node.js مؤخرًا على تحسين الأداء والأمان. تسلط المنافسة بين أوقات التشغيل هذه الضوء على الطبيعة المتطورة لأوقات تشغيل JavaScript.

لا يزال Bun قيد التقدم، حيث يعمل الفريق حاليًا على تشغيل إصدار Windows وتشغيله. ومع ذلك، بفضل أدائه المذهل وسهولة الاستخدام، يُظهر Bun إمكانات كبيرة كبديل لـ Node.js وDeno.

مصادر:
– إكس (تويتر) – جاريد سمنر: https://twitter.com/sumner_jarred/status/1560056116295833615
– إكس (تويتر) – أشكون بارتوفي: https://twitter.com/ashconpartovi/status/1560577289605390336
– إكس (تويتر) – شاليني تيواري: https://twitter.com/shalinimtewari/status/1560735581553985030
– جيمس كونيك – سنكي: https://snky.dev/posts/bun-a-new-js-runtime-vs-node-js-and-deno

By غابرييل بوتا

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